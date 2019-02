Serenata de Facundo, propuesta de matrimonio de Inés Gómez Mont y un robo; entre los ridículos de mexicanos ante Tom Brady

DANIELA MUÑOZ 02/02/2019 01:42 p.m.

Previo al Super Bowl LIII, el quarterback de los New England Patriots, Tom Brady, compareció ante los medios de comunicación, y en plena conferencia de prensa, otro mexicano hizo de las suyas para quedar en ridículo ante el cinco veces campeón. Facundo sorprendió a todos los presentes al entonar la canción "We are the Champions" de la banda británica Queen al ritmo de un ukelele.

Cuando Brady respondía a los cuestionamientos, Facundo se robó la atención de todos con su canción y el mariscal de campo se mostró agradecido:

"Muchas gracias por la canción. Excelente interpretación, Tú deberías estar aquí arriba en el escenario mejor". Esa fue una excelente película. Magnifico, gracias", respondió Brady.

So...in other news...here is a man with a ukulele serenading Tom Brady pic.twitter.com/Z17P4BrYnn — Sports Illustrated (@SInow) 31 de enero de 2019

Este no es el primer "ridículo" de un mexicano durante los días de medios.

"Cásate conmigo Tom Brady"

Hace once años, Inés Gómez Mont fue la reportera elegida para acudir al Super Bowl 2008 como representante de TV Azteca, y dio mucho de qué hablar con un espectáculo que dio en medio de una rueda de prensa de Tom Brady.

Inés aprovechó el momento para vestirse de novia y proponerle matrimonio a la estrella del deporte, sin embargo, él la rechazó frente a toda la prensa.

El robo

Después de que Tom Brady y su equipo ganaran el Super Bowl LI el pasado 5 de febrero, el quarterback de los Patriots reportó que la camiseta con la que había ganado el partido no estaba: "Alguien ha robado mi jersey, estaba aquí; sé exactamente dónde lo puse".

Al día siguiente, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick le pidió a la policía estatal que ayudara a encontrar la camiseta de Brady. Hasta ese momento no se sabía si se había extraviado o se trataba de un robo, lo que desencadenaría toda una operación secreta donde intervendrían el FBI, la PGR (Procuraduría General de la República Mexicana), la NFL, y la Policía de Houston.

Los primeros resultados de esta investigación tenían a un sujeto en común: Martín Mauricio Ortega Camberos, director de La Prensa, quien fue descubierto paseando por los vestidores cuando su acreditación le restringía el acceso a esta área.

MINUTO A MINUTO

Así fue el robo del jersey de Tom Brady por el exdirectivo de La Prensa, Mauricio Ortega. pic.twitter.com/9lQZ9BAyrt — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 21 de marzo de 2017

Es así como el FBI se puso en contacto con la PGR, quien desplegó un discreto operativo para seguir a Ortega. Al paso de los días se descubrió que el director del diario 'La Prensa' estaba buscando contactar coleccionistas en México y los Estados Unidos, lo que confirmaría las sospechas del FBI, y haciendo que Mauricio Ortega se convirtiera en el sospechoso número uno.

El 12 marzo, un juez autorizó a la PGR registrar la casa de Mauricio Ortega. En dicho cateo se encontró el famoso jersey 12 propiedad de Tom Brady, una camiseta con un valor estimado de 500 mil dólares. Pero la sorpresa no fue encontrar este jersey, sino también otro jersey del mismo Brady, con el que jugó el Super Bowl XLIX en California, y además, el casco de Von Miller, el apoyador de los Broncos de Denver que fue el jugador más valioso del Super Bowl XL en 2016.

Ortega aceptó la responsabilidad, pero los Patriots retiraron los cargos ya que el equipo jugaría en México ante Raiders en el Estadio Azteca, y no quería problemas legales.

Ortega no recibió cargos aplicables en México, pero el Departamento de Migración de los Estados Unidos le revocó su visa de forma permanente.

dmv

LEA TAMBIEN La reacción de Tom Brady cuando le preguntaron sobre la película Roma Esto dijo Tom Brady cuando lo cuestionaron sobre la película del mexicano Alfonso Cuarón

LEA TAMBIEN ¿Qué pasaba en el mundo cuando Tom Brady y Patriots ganaron su primer Super Bowl? ¿Qué sonaba? ¿Cuáles eran las películas de moda? El mundial, el futbol mexicano, y los artículos que lanzó Apple, todo esto pasó el año que Pats ganó el SB