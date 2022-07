Osorio anunció lista de convocados para enfrentar a Bosnia

Comparta este artículo

Con los jugadores proveniente de la MLS como principal estandarte, este jueves el técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, dio a conocer la lista de convocados para enfrentar el juego de preparación rumbo a Rusia 2018 que el equipo azteca sostendrá ante Bosnia.

Durante el anuncio el estratega afirmó que se ha dado seguimiento al desempeño de cada uno de los convocados y por ello esta lista incluye jugadores que cuentan con amplias posibilidades de integrar la lista final de elementos que participará en la justa mundialista.





Después de verlos trabajando, consideramos que Calos Vela, Giovani Dos Santos y Jonathan dos Santos Jonathan deben estar en la convocatoria”, afirmó Osorio en relación a los jugadores de la MLS.

En la lista anunciada destaca la aparición de Oswlado Alanís, quien no ha podido tener minutos de juego con Chivas por los problemas que tuvo con la directiva durante la pretemporada del equipo rojinegro.

En esta convocatoria no aparecen elementos integrados al futbol europeo, ya que al no ser fecha FIFA no serán solicitados ante sus equipos.

México se enfrentará ante Bosnia el próximo 31 de enero en San Antonio, Texas.













