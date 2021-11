Sebastián Córdova es exhibido por querer bajarle el ligue a Haret Ortega

Haret Ortega con pasado americanista no se tentó el corazón para exhibir a Sebastián Córdova de querer bajarle a su ligue.

A través de de la plataforma de Twitch, el ahora zaguero de los ´Diablos rojos´ del Toluca fue cuestionado sobre qué jugador le caía mal, a lo que contestó que "no había nadie que le cayera mal" sin embargo, si dejó en claro que Córdova le estaba tratando de bajar a una mujer a la que él le hablaba.

"No me cae mal, aclaro, porque no me tocó tratarlo, pero por andar de chapulín con una chava que yo llegué a hablar... yo me llevaba con la chava, cuando le hablaba él también le hablaba y la seguía y la dejaba de seguir", comentó.

"Yo ya después de eso deje de hablarle... hace bastante... y ya vi que se siguen, pero no voy a decir quién es porque es el ´10´ del Ame, entonces pues no vamos a decir quién es".

A pesar de ser de ´cuna americanista´ Haret Ortega no coincidió con Córdova en las categorías inferiores del América, pero sí en el primer equipo, ya que el defensor debutó el 18 de enero del 2020, año en el que él ´10´ regresó con el conjunto ´Azulcrema´.