Sebastián Córdova, el valor de la promesa del América que se pelearán tres grandes de Europa

Hace poco más de un año, Sebastián Córdova debutó con el América, hoy es una promesa al que tres grandes de Europa ya le siguen la pista.

De acuerdo al diario A Bola de Portugal, gracias a sus buenas actuaciones, el Benfica, el Manchester United y el Sevilla, siguen de cerca a la joven joya de Las Águilas de 22 años.

El canterano ha tenido un magnífico Apertura 2019. Córdova fue la figura de la Fecha 12 de la Liga MX, siendo parte del once que presentó Miguel Herrera para encarar la edición 200 del Clásico Nacional, en donde sobresalió al marcar 2 de los tantos con los que el América se impuso 4-1 a las Chivas en el Estadio Azteca.

El buen momento que vive el originario de Aguascalientes le ha valido para ser parte de las convocatorias de Gerardo Martino, quien fue titular ente Trinidad y Tobago y respondió con una asistencia para el segundo gol de la Selección Mexicana.

¡LA PROYECCIÓN DE @Cordovar97 ????????!



El canterano del @ClubAmerica completa un amplio proceso formativo en la #LigaBBVAMX, pasando previamente por Sub 15, 17 y 20 ?????????????????; además militó en @ClubNecaxa ?? y tuvo estadía en @AlebrijesOaxaca ??



????#Nota: https://t.co/7N4pp7ePT3 pic.twitter.com/t1w6QMaGQy — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 4, 2019

El buen nivel de Sebastián Córdova le ha valido para subir su valor. De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, en un año el precio de su carta subió de 200 mil euros a un millón 200 mil euros.

¿Quién es Sebastián Córdova?

El mediocampista debutó en Primera División con el Necaxa luego de que fuera cedido para el Apertura 2018, torneo en el que sumó 339 minutos de participación en el Máximo Circuito.

Córdova es canterano del América en donde participó en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20, así como la Segunda División y ahora brilla en la Primera División de México.

El ahora seleccionado nacional también fue prestado a Alebrijes de Oaxaca, del Ascenso MX, durante el Apertura 2016, donde sólo jugó cinco minutos en Liga y 16 en Copa.

dmv