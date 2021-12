Sebastián Córdova cambia a América por Tigres

Sebastián Córdova ha definido su futuro, y no, no jugará en Chivas, esto después de que las negociaciones no prosperaron. El atacante mexicano se convertirá en nuevo jugador de Tigres para el Clausura 2022.

De acuerdo con el periodista de TUDN Juan Carlos Díaz Murrieta, el acuerdo entre ambos clubes se ha cerrado y en las próximas horas el equipo de Coapa lo hará oficial. Asimismo, la misma fuente indica que la transferencia se hará en compra definitiva, y no mediante un canje de jugadores como se rumoreaba.

Sebastián Córdova se convirtió en uno de los jugadores más criticados del equipo debido al rendimiento que tuvo en el torneo pasado, en donde América fue eliminado a manos de Pumas. Fue precisamente por esta situación que la directiva encabezada por Santiago Baños decidió escuchar ofertas por el camiseta ´10´.

Ante esto, Miguel Herrera aprovechó para para pedirle a su directiva que intensificara los esfuerzos para contratar a Córdova, ya que también los ´felinos´ están a punto de oficializar la salida de Leo Fernández a Toluca.