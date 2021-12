Sebastián Córdova aseguró que Tigres es más grande que Chivas

Sebastián Córdova confirmó su llegada a los Tigres en lo que significó una de las mayores contrataciones del mercado de fichajes. Uno de los equipos que estaba interesado en contratar al elemento surgido de las águilas del América eran las Chivas, sin embargo, el mediocampista de 24 años fue contundente al asegurar cual fue la razón por la que eligió enfundarse la camiseta de los felinos.

"Si, mil veces, estaban las dos opciones (Tigres y Chivas), entró Tigres y dije ´quiero Tigres´ porque el club es más grande, la afición es mejor y acá siempre pelean liguilla siempre están ahí adentro. Chivas creo que era llegar a un reto también, de llegar y primero calificar por como han estado ellos, y acá en Tigres es de buscar campeonatos", comentó Córdova para TUDN.

Por otra parte, el ahora camiseta 17 de los Tigres reveló a qué se debió su salida de América.

"Ya estaba un poquito ahí destanteado. No disfrutaba. Yo creo que también se ve cuando uno disfruta el trabajo, entonces necesitaba el cambio. También creo que es un año muy bueno, no, entonces dije ´hay que agarrarla, y ahora sí que la adaptación, no importa, vamos a hacerlo´.

Finalmente, Sebastián Córdova reveló que aunque no hubo una pelea o mala relación con Santiago Solari, simplemente no congeniaron.

"No hicimos click y punto. Cada quien su pensar, su chamba (Solari) es ser director técnico, poner un once", finalizó.

