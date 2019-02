¿Se volvió a perder el jersey de Tom Brady?

¡No otra vez! Tal parece que la historia se vuelve a repetir con el jersey de Tom Brady. Hay que recordar que en el Super Bowl LI su indumentaria fue sustraída de su casillero por el director del periódico mexicano La Prensa, cuando los Patriots lograron el mayor regreso de un equipo ante los Falcons.

Ahora, de acuerdo a Fox Sports, su camiseta d enuevo está en la mira por un video que ronda en las redes sociales.

La cuenta de Twitter de dicha cadena televisiva, publicó un video de la charla con el quarterback de New England, al cuestionarle si sabía del paradero de su jersey.

"Tengo que averiguarlo", dice el mariscal de campo mientras comienza a remover las cosas que están en el vestidor.

- Tom, do you know where your jersey is?

"I gotta find that out."



Not again... pic.twitter.com/gbnyKfXmTO