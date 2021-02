Se van contra Hugo Sánchez por criticar al recién fallecido Jorge Vergara

Hugo Sánchez se encuentra envuelto en la polémica una vez más. El exfutbolista y actual analista en ESPN habló sobre el sensible fallecimiento de Jorge Vergara, pero lo único que logró fue que las redes sociales explotaran contra él al cuestionar el legado del dueño de Chivas.

El Pentapichichi declaró que Jorge Vergara Madrigal le debe al futbol el dinero que le generó.

“El legado de Jorge Vergara es enriquecerse gracias al futbol. Cómo enriquecerse más con el futbol. Creo que lo que ganó en el futbol, no hubiera podido hacerse un estadio”.

Por su parte, José Ramón Fernández opinó distinto y mención; “A mí me parece que fue un innovador, un hombre muy respetado por sus seguidores, por el Guadalajara y por sus jugadores. Un hombre que no tuvo fortuna posiblemente en su vida privada y me parece que el legado de Vergara queda en la historia de Chivas”.

Parece que Hugo Sánchez no olvidó las diferencias con el empresario y dueño de Grupo Omnilife. Cabe recordar que Vergara fue uno de los principales dueños que orquestó la salida de Sánchez de la Selección Mexicana.

