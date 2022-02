¿Se va Juan Reynoso? Jaime Ordiales aclara la situación en Cruz Azul

La reciente salida de Alvaro Dávila de Cruz Azul ha hecho que todo el proyecto deportivo esté en una incógnita, a tal grado de que Juan Reynoso habría presentado sus renuncia a la directiva cementera. Precisamente de esta situación habló el ahora Presidente ejecutivo Jaime Ordiales.

"A mí no me presentó nada. Lo vi entrenar como un profesional. Tuvo una charla con Víctor Velázquez, pero lo vi preparando todo para el juego de mañana (ante Necaxa) y no tengo conocimiento alguno", comentó Ordiales en entrevista para ESPN.

Asimismo, el dirigente aceptó que luego de anunciar su regreso a la institución sostuvo una charla con Juan Reynoso.

"Hablamos de lo que viene haciendo y hacer las cosas en el sentido de todo el cuerpo técnico y jugadores. Yo así pienso (dirigirá mañana), lo estoy viendo en el terreno de juego".

Finalmente, Ordiales dejó en claro que a pesar de los recientes rumores, no hay ninguna duda de que Reynoso es el estratega indicado para liderar el proyecto de Cruz Azul.