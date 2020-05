¿Se va de TV Azteca? Christian Martinoli habla de su retiro

Christian Martinoli es uno de los periodistas más queridos y populares de la televisión mexicana, y que ha llevado a TV Azteca a liderar el rating en cuanto a futbol se refiere. Sin embargo, el comentarista afirma que con el paso de los años, el gusto por su labor se va perdiendo, incluso, admite, que constantemente piensa cómo quiere retirarse.

"Yo siempre estoy pensando en cómo irme, no en cómo quedarme. No (estoy cansado), pero poco a poco me voy aburriendo cada vez más", aseguró en una charla con Carlos Hermosillo y Miguel Gurwitz.

Christian Martinoli sabe que mantenerse en la cúspide durante un tiempo prologado es producto del trabajo que realiza todos los días. Por ese motivo, ha optado por modificar su estilo, y en las narraciones intenta divertirse un poco más en compañía de sus amigos de profesión.

"Me trato de divertir. La gente no se ha dado cuenta de que el estilo va muriendo; digamos, ha habido una modificación. Yo antes decía muchas frases hechas para ciertas jugadas específicas, pero ya casi no las digo. Prefiero conversar más con ellos y divertirnos sobre lo que está pasando, y cuando el partido está bueno, no hay tiempo para decir tonterías", concluyó.

Pese a la polémica que se desató sobre sus declaraciones, Christian Martinoli se deslindó de un posible retiro a corto plazo y aseguró que aún "tengo varios años de colegiatura por pagar".