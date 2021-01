Se retracta, Hugo Sánchez señala que malinterpretó oferta de Cruz Azul

Hugo Sánchez y Cruz Azul siguen dando de qué hablar. La contratación del Pentapichichi se cayó de último momento y Juan Reynoso fue el elegido para estar en el banquillo celeste, sin embargo, Sánchez quien primero culpó a la directiva, después se retractó y reconoció que malinterpreto la oferta de La Máquina.

Hugo Sánchez aseguró que uno de los motivos por el que no se concretó su llegada como técnico de Cruz Azul fue porque se le ofrecía 50 por ciento menos de lo que se había acordado.

"No tenían ni el 50 por ciento para cubrir el sueldo del cuerpo técnico. Interprete que solamente era el 50, pero es de todo el presupuesto para conformar cuerpo técnico y más cosas y no alcanzaba para pagar".

Tras esto, Jaime Ordiales habló con ESPN para desmentir a Sánchez, pues aseguró que rebasaba el tope que él tenía para contratar un entrenador; aunque la verdadera razón se debió a que el Consejo no le agradó la propuesta de Hugo y decidieron por alguien más.

Ante esto, Hugo Sánchez decidió aclarar toda la situación y aseguró que malinterpreto la oferta de Jaime Ordiales para llegar al club celeste.

"Pudo ser mala interpretación lo que percibí en el tema que me mandaron una carta en la cual me hacían seriamente un ofrecimiento y acepté en todas las condiciones y lamentablemente el último día se cambió. Yo interprete que era el 50 por ciento de lo que se había presupuestado para el cuerpo técnico, resulta que tal vez me equivoqué yo en ese aspecto, era que ellos no tenían el presupuesto para poder cumplir el pago al cuerpo técnico que íbamos a dirigir", comentó para ESPN.

El Pentapichichi dejó abiertas las puertas para dirigir en algún momento a Cruz Azul o a otro equipo; aunque nuevamente recalcó que solo hacía falta la firma y los boletos de avión, pues ya había aceptado las condiciones.

"Son palabras que tienen trascendencia o importancia, pero al final no se hizo la operación y lo que comentó Jaime es que dejó las puertas abiertas y dejo las puertas abiertas a Cruz Azul y no solo a ellos, sino cualquiera del mundo".

(dmv)