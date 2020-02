Se retira María Sharápova del tenis

MOSCÚ.- La rusa María Sharápova, de 32 años y ganadora de cinco Grand Slams, anunció este miércoles su retirada en un artículo publicado por las revistas Vogue y Vanity Fair.

"¡Tenis, te digo adiós!", titula el artículo.

"Al dar mi vida al tenis, el tenis me dio una vida. Lo extrañaré todos los días. Echaré de menos el entrenamiento y mi rutina diaria: despertarme al amanecer, atar mi zapato izquierdo antes que el derecho y cerrar la puerta de la pista antes de golpear mi primera pelota del día. Extrañaré a mi equipo, a mis entrenadores. Echaré de menos los momentos sentada con mi padre en el banquillo de entrenamiento. Los apretones de manos, ganes o pierdas, y los tenistas, que lo sepan o no, me empujaron a ser mejor", señaló la rusa ganadora de 36 torneos WTA.

Sharápova destacó que está ansiosa por tener una sensación de calma con su familia, "una taza de café por la mañana. Escapadas de fin de semana inesperadas. Entrenamientos de mi elección (¡hola, clase de baile!)".

"El tenis me mostró el mundo, y me mostró de qué estaba hecha. Así me probé y medí mi crecimiento. Elija lo que elija para mi próximo capítulo, mi próxima montaña, todavía seguiré escalando. Seguiré creciendo", apuntó.

(Luis Ramos)