Se retira Don King, promotor de las leyendas JC Chávez y Muhammad Ali

El popular promotor del boxeo internacional, Don King está por despedirse de su carrera profesional después de 50 años en este deporte.

El empresario que trabajó con boxeadores de la talla de Muhammad Ali, Mike Tyzon o Julio Cesar Chávez en México, tiene como último cabo la pelea de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo entre llunga Makabuy Thabiso Mchunu.

La disputa entre el congoleño y el sudafricano resulta interesante para el Canelo Álvarez, que a finales de 2021 quería tener un enfrentamiento por el título, hasta que un precepto del Consejo Mundial de Boxeo precisó al mexicano que debe esperar el resultado de los peleadores de peso crucero.

Al parecer no sucederá que Don King promueva una pelea con Saúl "Canelo" Álvarez, luego del anuncio del promotor, el cual tiene el récord de mayor número de peleas de campeonato mundial en un año que destacó a principios de los años 90. Aunque no se olvida que existen versiones del supuesto mal trato de parte de Don King a sus clientes, las cuales no están confirmadas.

En este sentido, la última aparición de Don King será el 29 de enero en Warren Ohio, lugar en el que inició el multimillonario y que además dio su primera función de box el 28 de agosto de 1972 en un enfrentamiento entre Muhammad Ali y George Foreman, la llamada pelea más vista en la historia de este deporte de contacto.

Don King está en sus 90 años, por lo que ya es tiempo de que un rostro tan conocido se despida de los cuadriláteros del box. Por el momento no se sabe si existirá un reemplazo en la promotora que tiene a cargo o si se desaparecerá con su salida.

bv