¿Se queda o desaparece? Esto es lo que pasará con la Copa Oro

Luego de que el presidente de la Federación de Futbol de Estados Unidos, Carlos Cordeiro, revelara que han existido pláticas entre la Concacaf y la Conmebol para realizar una Copa América combinada, lo que desembocaría en la desaparición de la Copa Oro, que se realiza desde 1990, los organismos han mostrado su postura ante el tema.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol, emitió un comunicado donde aclara que seguirá realizando su torneo hasta 2021 y que después de esa fecha se encargará de organizar el que en el futuro sea el principal evento.

"Después de la última información información publicada por los medios de comunicación, Concacaf aclara que está totalmente comprometida con la Copa Oro de Concacaf y confirma que las ediciones 2019, 2021 y 2023 son parte del calendario de la FIFA. Además, una vez se produzca el nuevo calendario de la FIFA después del 2023, Concacaf continuará organizando el evento principal de nuestra confederación", mencionó la Concacaf en su comunicado.

Concacaf Statement:

Following recent media reports, Concacaf clarifies that it is fully committed to the Concacaf Gold Cup and confirms that the 2019, 2021 and 2023 editions are part of the FIFA Calendar.