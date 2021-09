“Se me hace una burla”: Aremi Fuentes no ha podido cobrar cheque de gobierno de Bonilla

Aremi Fuentes, medallista olímpica de Tokyo 2020, denunció que no ha podido hacer efectivo el cheque simbólico por 50 mil pesos que recibió hace más de un mes de parte del gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla.

Fuentes ganó el bronce en halterofilia en la justa olímpica y el 12 de agosto pasado fue recibida, junto con otros deportistas, por el gobernador Bonilla y el director del instituto del deporte, David González.

“Se nos entregó un estímulo de 50 mil pesos a los medallistas de Tokio 2020, se nos hace la foto oficial en un restaurante en Tijuana, pero a la fecha de entrega del cheque no hemos visto reflejado el depósito, el cheque no existe”, contó la deportista para Grupo Milenio.

Para la medallista es una falta de respeto y considera que se hizo uso de su imagen para hacer quedar bien al gobernador del estado.

“Se me hace una burla lo que hicieron, el habernos dado ante muchos medios el cheque que la verdad no tiene fondos, no existe”, agregó.

Aremi Fuentes afirma que acudió a las instalaciones del instituto del deporte para reclamar su cheque pero le dijeron que no se podía reclamar porque no existe.

El pasado 13 de septiembre el Club Pachuca rindió un homenaje a los 14 deportistas olímpicos que obtuvieron medalla y cuarto lugar en sus respectivas disciplinas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

México conquistó su tercera medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020! Aremi Fuentes se llevó la presea en la final femenina de halterofilia 76 kg, después de cargar 245 kilogramos, con los cuales se aseguró el tercer lugar.

(djh)