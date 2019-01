Se le van encima a Cristiano Ronaldo por publicar esta foto

REDACCIÓN 23/01/2019 02:33 p.m.

La desaparición del futbolista argentino, Emiliano Sala, ha causado tanta conmoción que los aficionados criticaron duramente a Cristiano Ronaldo por una fotografía que compartió en sus redes sociales.

El astro portugués publicó una selfie donde aparece en su lujosa aeronave viajando de España a Turín tras comparecer ante un juez por evasión fiscal, y de inmediato fue tachado de insensible por haberlo hecho un día después de darse a conocer la noticia que ha sacudido al mundo del futbol, la desaparición del avión de Emiliano Sala, quien viajaba de Francia a Cardiff.

Entre las críticas destaca la del ex futbolista inglés Gary Lineker: "No es el día para este tuit. Realmente no lo es", escribió en respuesta al mensaje de Cristiano Ronaldo.

Not the day for this tweet. It really isn´t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 de enero de 2019

Vergonzoso !!!que sabiendo lo que está pasando con Emiliano Sala ,te hagas esta foto

Que poco ?? tenes — Silvina GV???????? (@paulagance) 23 de enero de 2019

Podrías tener un poco más de respeto y ver más allá de tu propia nariz para entender que no es un buen momento para postear cosas así. Es una falta de respeto. — Sol (@anasoolp) 23 de enero de 2019

Eres un impresentable e irrespetuoso, no habia peor foto para hoy. Otra muestra mas de tu egocentrismo. Penoso — Gerard Masso (@gerimb98) 22 de enero de 2019

