Se cumple una década del atentado a Salvador Cabañas

Hace una década el exfutbolista, Salvador Cabañas, vivió el peor momento de su vida luego de recibir un balazo en la cabeza mientras se encontraba en un bar de la Ciudad de México, poco después se supo que el acto había sido realizado por el narcotraficante apodado "El JJ".

El futbol mexicano fue sacudido ese fatídico lunes 25 de enero de 2010. El América había caído ante Monarcas 2-0 y el delantero paraguayo había decidido ir al Bar-Bar para distraerse.

En ese momento, Salvador Cabañas era la figura del equipo. De acuerdo, junto a Guillermo Ochoa, permaneció con su esposa en dicho lugar desde poco antes de la media noche de ese día hasta la madrugada del martes 26.

Sin embargo, alrededor de las 06:00 horas, Cabañas fue al baño de dicho centro nocturno y se cruzó con Jorge Balderas Garza, "El JJ", con quien se hizo de palabras por motivos que aún no han quedado claros, y el delincuente que hace un año recibió por fin una condena de 20 años de prisión, sacó un arma y le disparó al futbolista a la altura de la sien.

La desgracia se desató, el Mundial de Sudáfrica 2010 estaba a unos meses y el delantero era la figura de Paraguay que buscaba una actuación histórica.

De hecho, equipos grandes como el Manchester United buscaban fichar al paraguayo. Así lo reveló en una entrevista para Telefuturo.

"Había firmado un precontrato por 1. 700 millones de dólares para una transferencia a Europa. Me avisaron que mi destino sería el Machester United. El América me dobló mi salario, me dieron un departamento en Acapulco y otro en Cancún para retenerme (en forma momentánea). Ahí cuando uno está bien, siempre están contigo. Te agradecen y todo, pero después se olvidan de muchas cosas", aseguró.

Pero el daño ya era irreparable. Cabañas permaneció en estado de coma durante una semana, pero cuando despertó tenía una notable disminución en sus habilidades cognitivas y motrices.

Tras la recuperación, el futbol quedó de lado. Su regreso al campo fue años después con los equipos 12 de octubre, General Caballero y Tanabi de Brasil.

Salvador Cabañas quería seguir ligado al futbol, y decidió hacer un curso para entrenador de futbol y dirigió a las divisiones inferiores del Deportivo Capiatá. Además, fue auxiliar técnico de Pablo Caballero en el Independiente de Paraguay.

En 2019, Cabañas regresó al futbol mexicano con los Cafetaleros de Tapachula, en donde se desempeñó como auxiliar técnico del cuadro chiapaneco.

(Daniela Muñoz)