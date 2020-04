Se cancela Wimbledon por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

No habrá Wimbledon. El Grand Slam que se disputa en Londres ha sido cancelado este año debido a la pandemia de coronavirus. En 143 años de historia de Wimbledon, solo se ha cancelado por la guerra, la última vez, la Segunda Guerra Mundial.

Este magno evento se ha sumado a la suspensión por tiempo indefinido de la NBA, la Fórmula 1 y todas las ligas de futbol del mundo. En el caso del tenis, el Roland Garros se ha postergado y se jugará del 20 de septiembre al 4 de octubre de 2020.

Wimbledon ha cancelado la edición 134 del Grand Slam que se disputa en All England.

"Lamentamos que la Junta Principal del All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión The Championships hayan decidido hoy que The Championships 2020 se cancela debido a problemas de salud pública relacionados con la pandemia de coronavirus. El 134 Campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021", se lee en el comunicado.

Desde su primera edición en 1877, el torneo de los grandes más antiguo del tenis mundial, sufrió varias cancelaciones durante la Primera Guerra Mundial y seis veces tuvo que ser pospuesto en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1945.

La última edición de Wimbledon tuvo ganador al serbio Novak Djokovic, en una definición ante Roger Federer que quedó para la historia del tenis, el partido se extendió durante 25 gamos en el quinto set.