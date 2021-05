¿Se cancela pelea del Canelo vs Saunders? Esto sabemos

La pelea Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders ha generado dudas en las últimas horas tras las declaraciones de Tom Saunders, padre del boxeador británico, quien asegura que la pelea "se cayo, se cancela".





Según Tom a Saunders, la pelea unificatoria de Saúl Álvarez de este sábado podría no realizarse. La razón, porque no se habría llegado a un acuerdo sobre el tamaño del ring.





"La pelea (Canelo vs Saunders) se cayó, se cancela. Las negociaciones se rompieron totalmente", aseguró el padre del pugilista británico este martes a iFL TV.





"Básicamente nos dijeron que no compremos los boletos de avión de regreso con nuestro propio dinero. Lo que (el equipo del Canelo) está intentando hacer es quitarle las piernas a Billy Joe. Estamos contra todo aquí. Al final del día no voy a dejar que mi hijo pelee con un ring de 20 pues contra el que se supone que es el rey libra por libra del boxeo".





Las negociaciones se habrían congelado a sólo unos días de la pelea que se disputará en el AT&T Stadium de Dallas.





La esquina de Billy Joe Saunders busca que la pelea sea en un ring de más de 22 pies, mientras que el Canelo Team lo quiere de 18 o 20 pies, asegura Tom Saunders.





"Hablamos con ellos esta mañana, y nos dijeron que, o la pelea era un ring de 20 pies, o que compráramos boletos para volver a casa".





"Les pedimos una disculpa a todos los aficionados".





Las reglas del boxeo dicen que el ring para combates de campeonato mundial deben medir entre 18 y 24 pies, pero la medida exacta debe ser negociada entre ambos boxeadores.





El señor Tom Saunders asegura que el equipo del Canelo ya tiene al peleador de remplazo que tomaría el lugar de su hijo Billy Joe. Y por eso, Saunders le manda un mensaje a los aficionados.





"Si compraron boletos, pidan que les regresen el dinero. Porque lo único que verán es a un vago enfrentándose al Canelo. No creo que él quiera pelear con Billy Joe. Solo quiere algo seguro".





El padre del británico aseguró que Billy Joe ya no quiere pelear el próximo sábado.









"(Billy Joe) quiere irse a casa. No vamos a soportar más esta mierda. Alguien les dijo que no (al equipo del Canelo). Esta gente está acostumbrada a que los peleadores vengan solo por un cheque y les digan que sí a todo, pero nosotros no haremos eso".





(dmv)