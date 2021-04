¿Se cancela la Superliga Europea? Fracasa intento por reformar el futbol

La Superliga Europea es la nueva novela en el futbol del Viejo Continente, 12 gigantes europeos se anunciaron como los fundadores, pero a solo dos días de ponerse en marcha, ha generado tanta polémica que han llovido amenazas de la UEFA, FIFA, federaciones y hasta gobiernos, provocando que los seis equipos de la Premier League anunciaran que iniciaron el proceso para salirse del proyecto.

¿Qué equipos fundaron la Superliga?

Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Inter de Milán, y Tottenham, anunciaron el pasado domingo que eran los fundadores de la Superliga, la cual estaría al margen de la UEFA.

A estos clubes se unirían otros tres que serían los invitados, aunque es un hecho que los gigantes alemanes Bayern Múnich y Borussia Dortmund rechazaron la invitación. En Francia el PSG tampoco vio con buenos ojos el nuevo certamen.

A esos 15 equipos fijos: 12 fundadores, 3 invitados, se le sumarían cinco "invitados" más, los cuales se definirían cada año por una clasificación.

Sin embargo, la nueva Superliga se comienza a desmoronar, pues este martes el Manchester City y el Chelsea anunciaron que saldrían de la competencia, y horas después se le unieron el Arsenal, Tottenham, Manchester United y Liverpool. De esta forma, el nuevo proyecto se quedó sin los seis equipos de la Premier League, la mitad de los fundadores.

¿Por qué nació la Superliga?

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga Europea, señaló que el nacimiento del certamen se dio por la crisis económica que padecen los clubes debido a la pandemia de covid-19.

"Cuando no tienes ingresos, más que los de la TV, la única manera de rentabilizar los ingresos es tener partidos más competitivos, que le interesen al mundo. Llegamos a la conclusión que sí en vez de la Champions League hacemos una Superliga entre clubes, seríamos capaces de paliar lo que ha sucedido", aseguró Florentino en entrevista con el programa El Chiringuito.

¿Quién financia y cuánto dinero recibirán los equipos por participar en la Superliga?

El banco estadounidense JP Morgan es el responsable de financiar la Superliga. Los equipos recibirán, solo por participar, un monto neto por adelantado de aproximadamente 3.500 millones de euros (unos 4.190 millones de dólares). Esta cantidad es cuatro veces más de lo que ganó Bayern Múnich por ganar la Champions League.

El campeón de la Superliga recibiría un premio de 250 millones de euros.

Polémica oposición y las amenazas de la UEFA y la FIFA

Ante el anuncio, la UEFA, la FIFA, representantes de las ligas y federaciones, rechazaron la creación de la Superliga y aseguraron que habrá castigos.

La FIFA ya lanzó su advertencia: jugador que dispute un solo minuto en la Superliga Europea será excluido de todos los torneos que avale el máximo organismo rector del futbol, incluido el Mundial.

¿Las amenazas de FIFA y UEFA se pueden hacer realidad?

Tras el anuncio de la nueva competencia, tanto la UEFA como la FIFA han anunciado que adoptarán sanciones cuanto antes y estudiarán la participación de los jugadores de los clubes implicados en los próximos torneos que organizan como la próxima Eurocopa y el Mundial de Qatar 2022.

"Vamos a imponer todas las sanciones que podamos cuanto antes, sacarles de todas las competiciones y prohibir a los jugadores participar en nuestras competiciones", dijo Ceferin.

Sin embargo, este martes el Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid prohibió a la UEFA, FIFA, LaLiga y federaciones de futbol "adoptar cualquier medida que prohíba, restrinja, límite o condicione de cualquier modo, directa o indirectamente, la puesta en marcha de la Superliga".

Dichas medidas prohíben que se tome "cualquier medida sancionadora o disciplinaria contra los clubes participantes, su jugadores y directivos".

Los que rechazaron a la Superliga

Equipos como el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund rechazaron desde un principio sumarse a la nueva competencia, y de momento, también el París Saint Germain de Francia.

La Superliga ha sido duramente criticada porque se considera que es un "torneo de ricos" que le roba la esencia al futbol, ya que siempre participarán los mismos equipos más ricos y poderosos.

El capitán el Liverpool, Jordan Henderson, fue el primer jugador que pertenece a uno de los equipos fundadores que mostró su oposición a la Superliga.

"Hay muchísimas preguntas al respecto, nos enteramos todos ayer como el resto del mundo. Si pides mi opinión, a mí no me gusta y espero que nunca suceda".

Marcelo Bielsa, el entrenador del Leeds United de la Premier League, fue otro personaje que rechazó el inicio de la Superliga.

"La lógica que impera en el mundo, y el futbol no está fuera de eso, es que los poderosos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres", aseguró Bielsa.

¿Qué pasará tras la salida de los seis equipos ingleses?

Tras la salida de los seis equipos ingleses, aún es incierto el futuro de los otros seis clubes en la Superliga. Talk Sport reveló que las autoridades de las instituciones fundadoras, que aún siguen en el proyecto, se reunirán para discutir qué es lo que sigue.

Según informa TV3, Joan Laporta, presidente del Barcelona, dejó en claro que la decisión de sumarse al nuevo proyecto depende de la Asamblea de Socios y la postura que tomen en las próximas horas.

Tras la salida de los seis equipos de la Superliga, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, expresó su alegría por la renuncia de los equipos.

"Bienvenida por su regreso a la familia del futbol europeo. Han demostrado una gran inteligencia al escuchar las numerosas voces, sobre todo las de sus aficionados, que han explicado los beneficios vitales que el sistema actual tiene para todo el futbol europeo, desde la final de la Champions League, que es un éxito mundial, hasta la primera sesión de entrenamiento de un joven jugador en un club base", aseguró en un comunicado.

¿Cómo se jugará y cuándo inicia la nueva Superliga?

La Superliga Europea tendrá 20 equipos. Los 12 clubes fundadores, los otros tres invitados, además de cinco que se clasificarán anualmente según sus logros en las competiciones nacionales.

La nueva liga arrancará en agosto con partidos entre semana. Los equipos se dividirán en grupos de 10 que jugarán entre sí en su casa y de visitantes.

De cada grupo se clasificarán los primeros tres a cuartos de final, y los equipos que terminen en cuarto y quinto lugar jugarán un duelo de repechaje para llenar los dos puestos vacantes.

Después, la Superliga adoptará el formato de eliminación que se utiliza en la Champions League, y la final se disputará a un solo partido en un campo neutral.

¿Quién transmitirá los juegos?

Algunos reportes de la prensa italiana aseguran que la plataforma DAZN, que tiene su sede en Londres y cuyo propietario es Perform Group, comprará los derechos de televisión, por los que pagaría una exorbitante cantidad millonarias, que aún no se termina de definir.





