Se cancela el partido México vs Costa Rica en el Estadio Azteca

El partido México vs Costa Rica que se disputaría el próximo 30 de septiembre en el Estadio Azteca quedó CANCELADO. El primer duelo de la Selección Mexicana para este 2020 no se llevara a cabo luego de que la Federación del país centroamericano informó que no cuentan con los permisos del gobierno de su país para poder viajar a México.

“Luego de agotar todas las vías, la Fedefutbol considera que la decisión correcta y responsable es suspender el juego al no tener un panorama confirmado a menos de 8 días del cotejo”, señala el comunicado.

La Federación Costarricense de Fútbol comunica la cancelación del juego ante su similar de México programado para el próximo 30 setiembre.



?? Los detalles en la nota: https://t.co/ZqiYIUTVZ0 — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) September 22, 2020

Aunque el duelo ante Costa Rica sería el primero del 2020 para el Tri, a los de Gerardo Martino todavía les queda el juego amistoso del próximo 7 de octubre contra Holanda en Ámsterdam.

Sin embargo, de acuerdo a Medio Tiempo, aún no existen los permisos por parte de la embajada de Holanda para realizar el viaje.

