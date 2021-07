Se acaba la telenovela Nacho Rivero, Cruz Azul y Xolos

Ignacio Rivero, es otro de los jugadores que sí se queda en el Cruz Azul, así lo dio a conocer la Máquina en su cuenta de Twitter.

"Nacho no soltó el balón, nosotros no soltamos a Nacho", fueron las palabras del equipo para anunciar la noticia, aunque no dieron detalles de la operación final.

Nacho no soltó el balón, nosotros no soltamos a Nacho. ?? pic.twitter.com/4V2WEAoewo — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 1, 2021

Después de varias semanas de negociaciones, la Máquina celeste alcanzó un acuerdo para que el jugador charrúa se quede por lo menos dos años en La Noria.

El resto de jugadores que quedaban sin contrato se fueron cerrando durante la semana, como fueron los casos de Jesús Corona, Pablo Aguilar y el Shaggy Martínez.

CHUY CORONA

El portero de la Novena se queda en Cruz Azul, luego de llegar a un acuerdo Jesús Corona y el equipo.

De acuerdo con Rubén Rodríguez, colaborador de RÉCORD, el guardameta azteca firmó una extensión por dos años.

El ahora histórico guardameta de la Máquina ya lleva 12 años como celeste, donde ha vivido desde el rechazo de su afición hasta la idolatría por parte de la misma, por lo que no oculta su emoción de entrar en la historia del club.

"Me siento muy orgulloso de que me den la oportunidad de retirarme aquí", declaró el portero.

PABLO AGUILAR

Cruz Azul llegó a un acuerdo con el defensa Pablo Aguilar para renovar su contrato con la institución cementera. Esto, después de que fue uno de los jugadores más importantes para conseguir la anhelada novena estrella, por lo que el zaguero seguirá con el equipo hasta 2022.

Según ESPN, el paraguayo firmó por un año más y una vez que se culmine ese tiempo, Aguilar dejará el futbol mexicano para volver a su país de origen donde buscará retirarse con Sportivo Luqueño.

SHAGGY MARTÍNEZ

Shaggy fue quien dio la primicia sobre su renovación con la entidad. "Arreglamos desde hace 10 0 15 días y esperamos solo para firmar", declaró el lateral a Daniel Sandoval, reportero de Telediario.

"Estamos a esperas de firmar. Estábamos prácticamente arreglados desde hace 10 o 15 días en cuanto a números y todo. Solo esperemos es para firmar, pactamos por un año con la ilusión de cumplir objetivos y ya en base a todo eso pensar a futuro.", declaró Martínez desde la localidad de Avándaro, lugar donde Cruz Azul se mantiene con los entrenamientos de pretemporada.

Con esto, los celestes han logrado mantener la base del Campeón del futbol mexicano y se preparan para buscar el bicampeonato de Liga MX.

MJP