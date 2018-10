Se acaba la semana 4 de la NFL

REDACCIÓN 02/10/2018 03:23 a.m.

Con su victoria este lunes por un cerrado marcador 27 - 24 sobre los Denver Broncos, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs se mantienen como serios aspirantes a playoffs al mantenerse invictos con un juego efectivo. Por su parte, los actuales monarcas, los Philadelphia Eagles sufrieron un descalabro inesperado al caer 23 - 27 ante los Tennessee Titans pero aún siendo unos serios candidatos para llegar a la postemporada y defender su corona.

Durante esta cuarta semana, otras escuadras generaron cada vez mayor expectativa por su tipo de juego contunde, tal es el caso de los Rams de Los Ángeles quienes continúan sin conocer la derrota en estas primeras semanas y mostrando un ataque sólido de la mano de Jared Goff quien completó 26 de 33 pases lanzados incluyendo 5 pases a las diagonales en su victoria frente a los Minnesota Vikings.

Asimismo, los Chicago Bears tuvieron su mejor juego de la campaña al derrotar de manera contunde a los Tampa Bay Buccaneers 48 - 10 y en donde su mariscal de campo, Mitchell Trubisky, tuvo un excepcional juego con 354 yardas y 6 pases de anotación.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, otras escuadras no han tenido un inicio fácil, como los Pittsburgh Steelers y los Atlanta Falcons quienes apenas suman una victoria cada uno por tres descalabros, o los Arizona Cardinals, único equipo en toda la liga en no conocer la victoria esta temporada.

Estos son los resultados completos de la semana 4 de la NFL.

