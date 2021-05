Saúl "El Canelo" Álvarez, entre el amor y el odio

Saúl Canelo Álvarez es el mejor boxeador mexicano de la actualidad, y también el que más dinero ha generado en el deporte de los puños. Sin embargo, pese a sus triunfos, a sus títulos, lo que representa para el boxeo mexicano y a su fortuna, para los fanáticos mexicanos siempre hay un "pero" con el pugilista tapatío.

Te puede interesar La fortuna del Canelo Álvarez y sus negocios millonarios fuera del boxeo

No importa que tan valioso sea su logro para el boxeo azteca, o que tan altruista se muestre con los fanáticos que le piden ayuda, los aficionados del pugilismo no lo reconocen y ni si quiera lo comparan con boxeadores como Juan Manuel Márquez, "El Terrible" Morales y mucho menos con la leyenda, Julio César Chávez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

Te puede interesar Los 10 lujos más costosos del Canelo Álvarez que se ha ganado a golpes

México ha producido muchos campeones mundiales, muchos de ellos se convirtieron en ídolos del pueblo, considerados guerreros ante las adversidades, y respetados, pero todos estos reconocimientos no son tomados en cuenta cuando se habla de Saúl Álvarez, quien pese a sus victorias, campeonatos y récords, solo se encuentra con el rechazo de quienes aplauden verlo perder.

Este sábado, el mexicano buscará unificar los cinturones supermedianos de la CMB, AMB y OMB en la pelea Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders, una de las pruebas más fuertes de su carrera, pues Saunders parece un rival más o menos a su altura, algo de lo que siempre se quejan los aficionados.

En Acción LSR te dejamos las razones por las que El Canelo Álvarez está entre el Amor y el odio de los aficionados aztecas.

¿Cómo se ha generado el odio por El Canelo Álvarez?

Los rivales del Canelo Álvarez

Entre los boxeadores que ha enfrentado Saúl Álvarez aparecen nombres de respeto, boxeadores reconocidos, pero casi ninguno enfrentó al mexicano en su mejor momento. Algunos de sus rivales ya consideraban el retiro muy cerca como Miguel Cotto, o veteranos que tenían tiempo considerable fuera del ring y que Álvarez fácilmente logró vencer.

En otros casos, estaban fuera de peso en el que normalmente solían combatir, algo que empezó a generar poca credibilidad, y así, los aficionados consideraban a sus rivales como "costales".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

Te puede interesar Así es la lujosa vida de Fernanda Gómez, novia del Canelo Álvarez, y de su hija

Los únicos dos rivales que El Canelo Álvarez ha enfrentado a la altura, en igualdad de condiciones fueron Floyd Mayweather y Gennady Golovkin, y en ninguna de esas dos peleas salió con la victoria.

Ante Money en 2013 perdió tras 12 rounds por decisión unánime. Y ante Golovkin empató la primera vez en un gran combate en 2017, y un año después en la revancha, el mexicano se llevó el triunfo, aunque la decisión fue muy discutida.

Pese a la expectativa que generaron ambos combate entre Canelo y Golovkin, Álvarez no ha querido firmar una tercera pelea, algo que no dejan de recriminarle los aficionados.

Soberbia

El Canelo Álvarez no es un deportista con el que el pueblo mexicano se identifique, como ha pasado con otras figuras del boxeo nacional. Muchos aficionados buscan generar un lazo como el que se creó con Julio César Chávez, quien viene desde abajo, dio grandes triunfos, tuve adversidades como las drogas y es considerado la máxima leyenda mexicana del deporte de los puños.

Pese a que Álvarez tuvo una vida difícil, y también viene desde abajo, pues cuando era pequeño tenía que ayudar a su familia vendiendo paletas de hielo en los camiones, es un deportista con poco carisma, y que a veces suele dar declaraciones que provocan decenas de comentarios en contra.

Saúl Álvarez no busca conciliar con la gente que no lo apoyo, al contrario, termina por retarlos, por mostrarse bravucón, presumir los lujos y los millones que ha conseguido arriba del ring e incluso suele decir en varias ocasiones que no le importa ni le interesa lo que el público piense de él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

Te puede interesar Las 10 cosas que no sabías de la vida del Canelo Álvarez previo a su pelea

Estilo arriba de del ring

El Canelo Álvarez no ha logrado levantar la pasión y la euforia que los grandes campeones mexicanos mostraban en el ring. El pugilista tapatío está lejos de lo que otros ídolos del boxeo consiguieron hace años, pues esos boxeador como Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez enfrentaron verdaderas guerras en el cuadrilátero, en las que mostraban corazón, pasión, hambre de triunfo y que además eran plasmadas cuando terminaban ensangrentados pero con el título sobre sus hombros.

Caso de dopaje

Entre sus problemas y actitudes el que más destaca es su extraño caso de dopaje. En marzo de 2018, Álvarez dio positivo por clembuterol, mismo que provocó su suspensión por seis meses de la Comisión Atlética de Nevada, Estados Unidos.

Incluso, hay quienes han acusado al Canelo de doparse y hacer trampa. Hace unos días el papá de Billy Joe Saunder explotó contra el mexicano, asegurando que se dopa con "carnes muy jugosas" y que hace trampas para llevarse la victoria.

Tom Saunders señaló que ha tenido acercamientos con diferentes entrenadores, peleadores y expeleadores que le han hecho saber cuáles son las "trampas" de Saúl Álvarez.

"Ya sabemos que le gusta la carne mexicana y que le gusta jugosa y que normalmente dejan de consumirla tres semanas antes de la pelea. La consumen en pequeñas dosis", insinuó el padre de Billy Joe.

El papá de Billy Joe Saunders no es el primero que acusa al Canelo de doparse, pues hace un mes el padre de David Benavidez señaló lo mismo.

"De pronto, (Canelo) se convirtió en Superman. Me refiero a que ya lo atraparon con esteroides. Ahora está marcado y se ve fuerte".

Fortuna y lujos

Gracias al boxeo, Saúl Álvarez puede presumir de fama, fortuna y muchos lujos. En la actualidad no solo es el mejor boxeador mexicano, también es el que más polémica y dinero ha generado a base de golpes.

El tapatío y sus millones ganados arriba del ring le permiten derrochar en lujos que a veces suele presumir en redes sociales.

En 2019, El Canelo ostentó el título del deportista mejor pagado de todos los tiempos en México. Y en 2020 fue el único mexicano en el ranking Forbes de los 100 atletas mejor pagados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

Te puede interesar ¿"Canelo" es mejor que Chávez? Aquí los 10 mejores knockouts de JC

En los últimos meses, Álvarez registró ganancias por 37 millones de dólares, 2 millones por patrocinios y 35 millones por salarios y premios, con lo que se ubicó en el lugar 30 del ranking.

Saúl Álvarez tiene más de 20 autos de lujo, entre Lamborghinis, Mercedez, Ferraris y más, el boxeador tiene como uno de sus favoritos una Mercedes Benz G63 AMG 6x6 que tiene un costo de 8.5 millones de dólares.

Curiosamente solo se hicieron 30 vehículos de este modelo y el pugilista tapatío posee el único ejemplar que existe en México.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

Te puede interesar Las "mañas" de Julio César Chávez para que su hija no notara sus adicciones

El Canelo tiene un lujoso yate, el cual ya ha mostrado en sus redes sociales con un valor de 60 millones de dólares.

El yate es color negro con acabados en blanco y rojo. Lo que más destaca son las letras de color blanco que forman la palabra Canelo. El lujoso "juguetito" del tapatío, tiene su propio embarcadero, un bote y motos acuáticas.

Entre la colección de autos de lujo que presume Saúl Álvarez está "El Pitufo", un Bugatti Chiron azul al que le puso así por su color. Este carro es considerado uno de los más rápidos del mundo al alcanzar 200 kilómetros por hora. Su costo es de 2.5 millones de dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

Álvarez, como otros deportistas, decidió invertir sus millones en un avión privado, que suele presumir en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

Álvarez tiene una gran pasión por los caballos, los cuales también presume en redes sociales. El boxeador cuenta con caballos pura sangre que viven en su rancho de Guadalajara, y que llegan a costar 100 mil dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

Te puede interesar "Canelo" responde a las críticas por su derrota contra un viejo Mayweather

Otro lujo que se ha dado el boxeador es una mansión en Estados Unidos con un valor de 5.9 millones de dólares, ubica en San Diego California.

La propiedad cuenta con una hectárea y cuenta con siete habitaciones, sala de cine, alberca, sala de juegos, terraza, biblioteca, y su interior está lleno de lujos. Además de la propiedad en Guadalajara, Jalisco que presumió hace unos días en una entrevista.

Canelo tiene relojes de lujo de todo tipo, como Rolex o Richard Mille, su colección es de más de 50, los cuales oscilan entre los 400 mil y 1 millón de dólares

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

¿Amor al Canelo Álvarez?

La Humildad del Canelo

En los últimos meses, Saúl Álvarez se ha llevado los aplausos de los mexicanos por su humildad, pues el campeón mundial no escatima cuando algún fanático le pide ayuda para pagar un tratamiento o una operación.

Ya es común ver que el boxeador mexicano es contactado por redes sociales por personas que buscan ayuda para niños con cáncer que no tienen medicamentos, o dinero para algún tratamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

El más reciente fue el caso de Sahiye Cruz Villegas, una mujer que necesitaba un trasplante de urgencia y pidió ayuda al pugilista tapatío.

"En esta ocasión me caracterizó del Canelo para hacer un llamado a su corazón... Es muy cansado estarme sometiendo a hemodiálisis, cada vez mi cuerpo aguanta menos y puede haber repercusiones, por eso es necesario que me hagan un transplante", señaló la mujer.

Por favor ayúdenme a dar RT y arrobar para que este vídeo llegue a @Canelo. Es un vídeo para poder seguir viviendo ?? pic.twitter.com/y1BBheWMFA — Sahiye Cruz Villegas (@sah_ye) March 25, 2021

"Es por eso que hago un llamado al Canelo para decirle que estoy buscando vivir, una nueva oportunidad de vida a través de mi transplante y lo que necesito es juntar casi 500 mil pesos ya con todos los medicamentos y lo que se necesita y hago el llamado para que me pueda ayudar con lo que pueda", pidió la mujer a través de un video.

Álvarez le respondió y pidió un número para localizarla, algo que ha provocado que algunos olviden un poco la soberbia que provoca en algunas declaraciones, su estilo arriba del ring y sus rivales.

Este sábado El Canelo enfrentará a Billy Joe Saunders en busca de conquistar el cinturón supermediano de la OMB que posee el británico, para unificarlo con los otros dos que él ya tiene de la AMB y CMB.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

(dmv)