Santiago Solari y la falta de conocimiento en el futbol mexicano

Hace unos días el América anunció la llegada de Santiago Solari como su nuevo Director Técnico, sustituyendo a Miguel "Piojo" Herrera. Con un estilo totalmente diferente al de Miguel, no sé si en el terreno de juego pero sí en su comunicación con los medios y las tribunas, Solari ha sido fuertemente cuestionado en cuanto a su capacidad de alcanzar los triunfos que con Herrera obtuvo con el americanismo.

Más allá del tema experiencia, en donde la falta de la misma si nos habla de una apuesta fuerte por parte de la directiva de América, uno de los cuestionamientos más frecuentes ha sido su desconocimiento del futbol mexicano.

Si bien Solari jugó en 2009 con el Atlante, presumir que conoce el futbol de México está fuera de lugar. Es básicamente un ambiente desconocido, están en lo correcto los que señalan esto. La pregunta de fondo sería ¿es realmente importante conocer el futbol mexicano para triunfar como Técnico en la Liga MX? ¿qué tanto pesará la falta de identificación con el medio local, el desconocimiento de los jugadores que militan en México y su no compenetración con todo lo que rodea el futbol mexicano? ¿está Solari predestinado al fracaso por este desconocimiento?

Para poder responder estas preguntas, nos dimos a la tarea de revisar los resultados que han obtenido Directores Técnicos que han llegado a México como Solari, sin mayor conocimiento del futbol local, y de paso miramos que tanta diferencia han tenido en relación a entrenadores que se forjaron en México (o al menos pasaron un buen tiempo aquí) como para entender si está en real desventaja.

Entrenadores Extranjeros

Para todos efectos, estaremos llamando "extranjeros" a aquellos que llegaron a México sin haber militado como futbolistas o entrenadores en nuestro país o lo hicieron por tan poco tiempo que no podríamos decir que conocían nuestro balompié y lo que lo rodea. Estaremos llamando "locales" a aquellos Directores Técnicos nacidos en México, que han desarrollado la mayor parte de sus carreras como entrenadores en México o que jugaron el tiempo suficiente como para que no les sea ajeno el futbol mexicano. Enrique Meza es un entrenador local pero también lo es Cardozo que aún no habiendo nacido en México cuando inició su carrera en nuestro país como Director Técnico ya había jugado muchos años aquí y por tanto conocía perfectamente el medio local.

Como en todos los casos, entre los extranjeros ha habido de todo, algunos con muy malos resultados, otros con magníficos resultados y muchos más con récords más bien en la media. Aquí algunos de los más exitosos en los últimos años:

-Matías Almeyda. Llegó a Chivas en 2015 sin haber jugado ni entrenado en México, a lo largo de su gestión entregó al Guadalajara un título de Liga, 1 Concachampions, 2 Campeonatos de Copa y un Campeón de Campeones. Aún hoy lo extrañan profundamente. Almeyda no solamente triunfó en Guadalajara, ha sido su entrenador más exitoso desde los años 60 (no el único que ha ganado campeonatos pero sí el de más logros en menor tiempo), y no conocía el futbol mexicano.

-Diego Alonso. Tuvo 32 partidos con Pumas en 2004 (no exactamente una carrera completa) y regresó 10 años después como Director Técnico del Pachuca. Acumuló un porcentaje de eficiencia (puntos obtenidos vs. disputados) mayor al 50 por ciento, hizo a Tuzos Campeón de Liga, de Copa y de Concachampions, llevándolos a un meritorio tercer lugar en el Mundial de Clubes.

-Pedro Caixinha. Llegó a Santos y de inmediato hizo sentir su impacto, su eficiencia está bien por encima del 50 por ciento. Ganó un título de Liga, uno de Copa y un Campeón de Campeones. Incluso su paso por Cruz Azul tiene que ser considerado como muy bueno, llevando al equipo a un primer lugar general y a una final.

-Gustavo Matosas. No jugó en México, llegó a dirigir 22 juegos con Querétaro y de ahí pasó a León, en donde conquistó 54 por ciento de los puntos disputados, ganando el título del Ascenso y posteriormente dos Campeonatos de Liga. Con América fue campeón de Concachampions.

Así como ha habido casos muy exitosos como los antes citados, también ha habido algunos desastrosos como las gestiones de Luis Fernando Suárez con Dorados, Gustavo Costas en Atlas y Guillermo Hoyos también en el conjunto rojinegro, todas ellas con pésimos resultados, aunque vale la pena resaltar que pocos técnicos han sido exitosos en estas escuadras.

De 2015 a la fecha han llegado 17 Técnicos sin experiencia en el futbol mexicano, de éstos, son ocho los que han ganado 50 por ciento o más de los puntos que han disputado con sus escuadras: Caixinha (Santos), Juan Antonio Pizzi (León), Javier Torrente (León), Diego Alonso (Pachuca), Matías Almeyda (Chivas), Oscar Pareja (Tijuana), Pablo Guede (Morelia) y Guillermo Almada (Santos). Si revisamos cada torneo, veremos que normalmente entre el 40 por ciento y 50 por ciento de los equipos logran ese nivel de eficiencia así es que Directores Técnicos que entreguen a lo largo de 3 o 4 temporadas ese porcentaje terminan siendo pocos y el que 8 de 17 extranjeros lo haya logrado no es poca cosa.

Técnicos Locales

Aquí los datos se ponen un tanto curiosos. Cuando llega un Técnico extranjero como Solari se cuestiona el porque no se da oportunidad a entrenadores mexicanos, ya sea jóvenes o con experiencia, pero el resultado de los Técnicos "Locales" no es muy diferente del de los extranjeros.

Del apertura 2015 y hasta el último torneo, ha habido un total de 43 Directores Técnicos Locales y de éstos:

· Solo cinco han ganado uno o más campeonatos de Liga: Tuca Ferretti, Miguel Herrera, Ignacio Ambriz, Dante Siboldi y Antonio Mohamed.

· A los nombres anteriores hay que sumar tres que llevaron a sus escuadras al subcampeonato: La Volpe, Memo Vázquez y Hernán Cristante, el resto de los subcampeones han sido lo que llamamos "extranjeros" (llegados sin experiencia en el futbol mexicano) o alguno de los "locales" que fue campeón en otro torneo.

· Los técnicos "locales" que han terminado con sus equipos como superlíderes son los mismos de los dos puntos anteriores.

Eso quiere decir que de los 43, hay 35 que no ganaron campeonatos, subcampeonatos o primer lugar general en estos 10 torneos.

Último entrenamiento previo a nuestro debut en #LigaMX desde el Coloso ?????#SOMOSAMÉRICA?????? pic.twitter.com/CCrm7S5HWM — Club América (@ClubAmerica) January 9, 2021

Te puede interesar "Dejen de pensar que este año es el bueno": Reynoso sobre Cruz Azul

Así como mencionamos a algunos con muy malos resultados entre los extranjeros, también ha habido algunos que nacieron o crecieron en el futbol mexicano y que se han quedado muy cortos, los malos resultados no distinguen nacionalidad.

Para el caso de América, Cruz Azul y otros equipos que se quedan sin técnico, consistentemente aparecen como candidatos los mismos nombres, entrenadores con experiencia en el medio que se asume entregarán mejores resultados que los que tendrían Técnicos sin conocimiento del entorno mexicano:

· Memo Vázquez. Ha sido campeón de Liga con Pumas y campeón de Copa con Cruz Azul pero en sus últimas tres incursiones acumula poco menos de 50 por ciento de puntos ganados, con Veracruz, Necaxa y San Luis. Es un perfecto ejemplo de que los técnicos con triunfos normalmente lo hacen con buenos planteles pero cuando hay limitaciones en las plantillas e inversión es muy difícil obtener campeonatos o ganar consistentemente. Memo Vázquez siempre será una opción interesante por lo que ha logrado.

· "Profe" Cruz. Su eficiencia a lo largo de su carrera es de un 47 por ciento, ha sido campeón con Atlante y ha ganado una Copa con Puebla.

· Tomás Boy. Ha dirigido de todo, equipos de renombre como Cruz Azul, Chivas y Monterrey, y otros como Querétaro, Veracruz, Atlas y Morelia. No ha ganado campeonatos como entrenador. Hoy lleva los destinos de Mazatlán. A lo largo de su carrera tiene un porcentaje de eficiencia por debajo del 50 por ciento.

· Enrique Meza. Tengo un enorme respeto por Meza, su carrera y su actitud, es un caballero y un triunfador. Sin embargo, su último campeonato de Liga fue en el 2007 con Pachuca y todavía en 2019 dirigió al Veracruz. Meza es un enorme Director Técnico pero si en mis manos estuviera decidir entre él y un técnico que no conoce el futbol mexicano, no sería una decisión fácil porque ya ha pasado mucho tiempo desde su último éxito.

· Alfonso Sosa. Otro nombre que suena cuando hay vacantes, ha sido tres veces campeón de la Liga de Ascenso pero no ha podido repetir su éxito en la categoría mayor.

· José Saturnino Cardozo. Como jugador es uno de los más grandes extranjeros que han jugado en nuestro país, pero la realidad es que como Director Técnico ha quedado a deber.

Algunos de estos nombres están asociados con éxitos pero no todos ellos o no muy recientes. ¿Realmente es más probable que estos entrenadores sean más exitosos que uno recién llegado?, los resultados parecerían decir que no.

Algunas Comparaciones.

Basado en datos, algunos temas a compartir:

· En los últimos cinco años los entrenadores "extranjeros" representan entre el 17 por ciento y 33 por ciento del total de entrenadores (lo más común es tener 3 o 4 de los 18). Calificaron a liguilla normalmente el 33 por ciento de ellos (a veces un poco más o un poco menos). Eso quiere decir que los entrenadores "locales" son entre el 67 por ciento y el 83 por ciento del total en cada temporada y representan 67por ciento de los calificados. No se nota un mejor rendimiento entre los entrenadores "locales".

· De el 2010 a la fecha, ha habido 13 Directores Técnicos campeones (algunos como Tuca han ganado varios títulos). De esos trece, cinco han sido Técnicos que llegaron sin experiencia en México. Esta cifra no te dice que sean mejores los entrenadores que no han crecido en nuestro país pero si te dice que claramente tampoco están por detrás.

· La consistencia es un problema sin importar de donde provenga un Técnico. Solamente han sido campeones más de una vez de el 2010 a la fecha los siguientes: Matosas, Herrera, Tuca y Mohamed.

Conclusiones

No hay datos que avalen la aseveración que se lanza a la ligera de que para ser exitoso es clave conocer el futbol mexicano. Aquellos que pronostican que Santiago Solari fracasará en su gestión al frente del América por no estar compenetrado con el balompié nacional lo hacen sin una base real.

Es claro que ha habido entrenadores no forjados en México que han sido muy exitosos (Almeyda, Caixinha, Diego Alonso, por mencionar a algunos) y otros tantos que aún sin llegar a campeonatos han entregado buenas cuentas. El futbol mexicano no tiene algo particular que haga que sea imposible triunfar en él o que lo haga tan diferente del que se practica en otros países.

El argumento de la falta de experiencia de Solari puede ser real, el de falta de conocimiento de México no aporta nada para pronosticar su resultado final. Su rendimiento va a estar determinado por dos factores: la calidad del plantel y su capacidad dirigiendo, lo demás es francamente irrelevante.