Santiago Solari emociona a la afición del América en su presentación

El nuevo director técnico de las Águilas del América, Santiago Solari, fue presentado oficialmente este sábado 2 de enero en conferencia virtual. Durante esta, destacó los objetivos que tendrá como misión cumplir para el Torneo Clausura 2021 que comienza el próximo viernes 8 de enero.

El Indiecito ya conoció a parte del plantel y ya dirigió la primer práctica en Coapa. Asimismo, aseguró que "A los que nos gusta competir nos encanta la presión. Siempre debemos estar pendientes de hacer lo mejor en el presente enfocados en el futuro, donde están los títulos".

Por otro lado, quiere mantener siempre arriba al club debido a su historia, ya que cuenta con 35 títulos. "Hay que respetar el pasado y más cuando una institución tiene 35 títulos. La presión nos encanta, enfocados en el presente y en el futuro, para saber cuales son los objetivos", mencionó.

También dijo que su metodología es flexible y se irá adecuando a las necesidades del equipo, pero priorizará para ser los protagonistas de los partidos. "Me gustan los equipos protagonistas, que son solidarios, ganadores, que nunca se rinden y para lograr eso hay que trabajar mucho. Me he presentado con los jugadores y parte del cuerpo técnico, hay cosas que pertenecen a la intimidad y no las puedo contar", sostuvo.

Además, el argentino habló sobre el técnico holandés Leo Beenhakker, quien dirigió al América y es recordado por su sistema de juego abierto y ofensivo. Además, pasó por el banquillo del Real Madrid igual que Solari, razón por la cual reconoció su trayectoria el ex River Plate.

"Beenhakker es un mito del futbol mundial, ha sabido adaptarse a todo. El futbol mexicano es orgulloso y hay que adaptarse a muchas cosas. Vamos a buscar ser protagonistas", aseguró.

(MAC)