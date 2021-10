Santiago Giménez le resta importancia al partido ante América

Santiago Giménez le restó importancia al encuentro frente a América del próximo domingo en la cancha del estadio Azteca, ya que de momento prefiere mantenerse enfocado en lo que será el partido amistoso de la selección mexicana ante Ecuador el próximo miércoles en Estados Unidos.





"Siempre he manejado mi vida con lo que viene, y hoy lo que viene es la selección. Sinceramente no estoy pensando en América, estoy pensado en Ecuador. Estoy pensando en el mañana, en hacer lo mejor posible el día de mañana entrenando, prepararme para el partido. Como te he dicho, es un sueño estar en esta selección, es una oportunidad única", señaló el delantero de Cruz Azul para W Deportes.

Por otra parte, ´Santi´ Giménez señaló que no le desespera el hecho de no tener minutos con el ´Tricolor´.

"La verdad es que yo estaba feliz de la vida. La verdad es que ya que estes en la lista de convocados de la selección nacional mayor para mí es un privilegio, es algo que siempre he querido desde niño, un sueño y la verdad es que lo he estado cumpliendo; juegue o no yo voy a estar feliz siempre".





Hasta el momento, el canterano cementero figura como uno de los máximos goleadores de ´La Máquina´ en el presente torneo con cuatro anotaciones en un total de 13 partidos disputados, de los cuales en seis ha salido como titular.