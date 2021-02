San Francisco 49ers al Super Bowl LIV tras vencer a Green Bay en la final de la NFC

San Francisco 49ers están en el Super Bowl LIV tras derrotar a Green Bay Packers en la Final de la Conferencia Nacional 37-20.

Los dirigidos por Jimmy Garoppolo enfrentarán el próximo 2 de febrero en Miami a los Kansas City Chiefs.

REVIVE el partido entre Green Bay vs San Francisco EN VIVO

¡Nos vamos a la pausa de los dos minutos! San Francisco está derrotando 37-20 a Packers y está a unos minutos de conseguir su boleto al Super Bowl LIV

4Q ¡GOL DE CAMPO de 49ers! Gould logra un intento de 42 y prácticamente liquida el partido

4Q ¡TOUCHDOWN PACKERS! Rodgers conecta con Jace Sternberger y el extra es bueno

4Q ¡TOUCHDOWN GREEN BAY! Aaron Jones pone la segunda anotación para Packers al inicio del último cuartO. Packers 13-34 Niners Rodgers to Graham for the big gain to the goal line! #NFLPlayoffs #GoPackGo



3Q ¡TOUCHDOWN San Francisco! Los 49ers incrementan el marcador con la cuarta anotación de Raheem Mostert; el extra es bueno. Packers 7-34 Niners

3Q ¡TOUCHDOWN GREEN BAY! Los Packers encuentran la anotación hasta el 3er cuarto por medio de Aaron Jones

3Q ¡Arranca la segunda mitad de la final de Conferencia Nacional! Packers 0-27 Niners

2Q ¡TOUCHDOWN SAN FRANCISCO! Raheem Mostert se escapa 19 yardas y logra su tercera anotación. Green Bay 0-27 49ers

2Q ¡Intercepción de San Francisco!

2Q ¡Goal de campo de San Francisco! Robbie Gould anota el intento de 27 yardas

2Q ¡TOUCHDOWN 49ers! Raheem Mostert aumenta la ventaja de San Francisco por la vía terrestre y logra su segunda anotación del juego. Packers 0-17 49ers

¡Arranca el partido en el Levi´s Stadium!

Así saltó San Francisco al campo

Todo listo para el partido en el Levi´s Stadium

(Daniela Muñoz)