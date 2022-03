San bombazo, ''Perro'' Bermúdez anuncia su retiro

Con una trayectoria de 46 años en el periodismo deportivo, Enrique Bermúdez de la Serna, mejor conocido como "Perro" anunció su retiro como comentarista.

Previo al encuentro entre las selecciones de México y Estados Unidos en el Estadio Azteca, durante la transmisión de TUDN se informó que Enrique Bermúdez se despide de las coberturas mundialistas.

Bermúdez de 71 años pondrá fin a las narraciones de las Copas Mundiales, por lo que Qatar 2022 será la última en la que tendrá participación como cronista deportivo internacional.

#Qatar2022 será mi último Mundial como narrador



Será el # 12, el número de la afición, esa afición con la que estoy agradecido por su cariño.



Sólo tengo palabras de agradecimiento a mi familia, compañeros y toda la bandee



A disfrutar el #CaminoAQatarpic.twitter.com/jJ9jqSVek7 — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) March 25, 2022

Su primer mundial fue Argentina 1978; bajo el cobijo de Televisa se convirtió en una de las voces más populares de la narración deportiva en la década de los noventa.

El fanático del Atlas cuenta en su carrera como comentarista con cuatro Copas Confederaciones, Copas América, siete copas europeas, cuatro mundiales juveniles y tres juegos olímpicos.

Con una emotiva dedicatoria a su familia y a la empresa de Televisa, en la que forjó su carrera como periodista deportivo agradeció los años en los que fue el encargado de describir las jugadas, dar apodos a los futbolistas y la creación de las emblemáticas frases que el público popularizó.

"Será la última Copa del Mundo que relataré y quero agradecer antes que nada al seños Jesucristo, a mi familia, a Leticia, Vadhir, Jordana; muchas veces no me vieron, no estuve con ellos, no tuve esa satisfacción. A mis compañeros, a las empresas Televisa Univisión y a ustedes, al público; sin el público no hubiera hecho absolutamente nada. A los que me han apoyado y también a mis detractores porque sus críticas han sido mis aciertos, gracias a todos", compartió Bermúdez.

La gira de despedida del ''Perro'' Bermúdez empezó ayer con la narración del partido de la selección mexicana y concluirá en noviembre cuando se llevará a cabo el Mundial Qatar 2022.

kach