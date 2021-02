Samy, la voleibolista que se quedó en Italia por proteger a su familia

La crisis por el Coronavirus ha alcanzado tal magnitud en Italia que el 16 de marzo, mientras entrenaba el equipo Savino del Bene Scandicci de la competitiva Serie A1 de voleibol en el gimnasio de la ciudad, en Florencia, la policía federal irrumpió en el gimnasio, recuerda la jugadora mexicana Samantha Bricio.

“Llegó la policía, los federales y preguntaron por qué había gente en el gimnasio. Les explicaron y ellos dijeron ¿sabes qué? A mí me vale, váyanse a su casa’. Porque nosotros como Serie A tenemos el permiso para seguir entrenando pero el gimnasio donde lo hacíamos pertenece a la ciudad y en todo lo que pertenece a la ciudad, ésta decide. Nos dijeron que hasta el 25 de marzo se suspendían los entrenamientos y estamos esperando a que el gobierno de nuevas indicaciones”, dice la destacada rematadora, en entrevista con La Silla Rota.

Días antes de la llegada de la policía, las jugadoras del Savino estaban inquietas porque todo mundo ya estaba obligado a estar guardado, pero los equipos seguían entrenando.

“Eso empezó a crear un poquito de enojo, de coraje porque todo mundo estaba parado, ¿y los deportistas no? Somos gente. ¿Somos inmunes o por hacer ejercicio no nos pasa nada?”, ironiza.

“Mucha gente empezó a hablar. Entrenamos una semana. Nos habían dicho que la liga se posponía hasta el 3 de abril. Mi equipo y yo no nos sentíamos muy seguras entrenando y hablamos con el equipo y nos pusieron a entrenar, pero desinfectando el gimnasio, las pelotas y el piso y entrenábamos en grupos chiquitos de tres”, añade Bricio, quien es la única mexicana jugando en la poderosa Serie A de Volibol.

Aunque a las jugadoras de los 12 equipos de una de las ligas más competitivas de Europa les dijeron que los juegos se reanudarían el 4 de abril, Samy, como le dicen de cariño, cree que no será así.

La razón es que varias jugadoras estadounidenses y de otros países ya se regresaron a sus países. Otra es la propia dimensión de la crisis sanitaria. Aunque los directivos les dijeron a las integrantes del Savino del Bene que si retornaban no pasaría nada, la mexicana considera que en su caso no era lo mejor.

“Nos dieron permiso de quedarnos aquí y ellos nos apoyaban, nos dejaban la casa o nos podíamos regresar a nuestras casas. En ese punto decidí quedarme aquí. Uno, porque había un trato entre una compañía que era AlItalia y el gobierno mexicano que brindaban vuelos de Roma directo a Ciudad de México pero ya que ahorita la situación se agravó lo cancelaron. Estaba buscando más vuelos pero en primera están muy caros y segunda es un mínimo de 23 horas de viaje.

¿Se tardan porque hacen escala?

"Es que como nadie quiere recibir a los vuelos de Italia hacen escala por todos lados. La verdad son 23 horas que puedo evitar, que me arriesgaría a contagiarme, a contagiar a alguien si yo tengo el virus y más que nada me preocupa yo llevarle el virus a mi familia, entonces si es algo que les puedo evitar mejor me quedo aquí, para proteger a mi familia y a mis amigos".

Añade que los vuelos están al triple del costo anterior a la crisis. Pasaron de 500 euros (13 mil 145 pesos) a mil 500 (39 mil 435 al tipo de cambio actual).

Bricio relata cómo ha visto la evolución de la crisis sanitaria en Italia. Admite que luego se aburre en el encierro obligado, pero que sigue las indicaciones de las autoridades. Pese a la gravedad de la situación, aún hay personas que salen a las calles sin necesidad de hacerlo. Son multados y si tienen coronavirus son llevados a la cárcel, asegura.

La ex jugadora de la Universidad del Sur de California, quien también ha jugado en Turquía y además es seleccionada mexicana, reconoce que ha visto con preocupación que en México se ha desestimado la situación e incluso como otros mexicanos no sintió tranquilidad al escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador usar una imagen religiosa para protegerse.

¿Qué le dirías a los mexicanos, para que no nos pase algo similar?

"Primero que es un virus real que no discrimina ni económicamente, ni por edad ni de qué color eres. Da por igual, no por ser joven vas a ser inmune a él, no por ser adulto mayor significa que te vas a poner muy mal. Que se queden en sus casas, que acaten sus instrucciones (suspira); no quiero decir las que el gobierno da, con eso de que he visto que trae sus estampitas de no sé quién y dicen que es fuerza moral, bueno…

“Que se laven las manos, que se queden en sus casas, eviten lugares con mucha gente, si tienen la elección de no salir de su casa quédense ahí, y si no es por ellos por sus papás, abuelos, tíos, que son la población más susceptible. Igual si no se sienten mal no significa que no tengan el virus, puede que sea asintomático, pues a tratar de cuidarse y a su familia.

Mencionaste lo de las estampitas protectoras, ¿cómo ves de lejos estas conductas, te llega a preocupar?

"Sí, bastante", responde en uno de los escasos momentos en que se le borra la sonrisa.

“Es la cabeza de una nación y pues mucha gente busca el ejemplo, información y cree lo que dice y desgraciadamente eso no va a funcionar en este caso. No quiero decir que no es cierto, o que la gente deje de creer en lo que crea, la religión que crea, pueden ayudar pero no van a solucionar el problema”, dice de manera cuidadosa.

¿En Italia hubo alguna autoridad que asumiera una actitud así?

"No. Casi nadie en Europa ha asumido una posición así".

EL ÚLTIMO JUEGO

Samy Bricio jugó el último partido que celebró la Seria A italiana antes de suspender la competición. Fue el 23 de febrero, el cotejo entre su equipo Savino del Bene Scandicci y el Firenze, que pudo celebrarse por tratarse de un derby y que ganó el primero. Fue cuando les avisaron. Ya entraba Italia a la primera fase de contención del Coronavirus.

“Fuimos el último partido y de ahí nos dijeron que la liga se iba a suspender una semana, que no jugaríamos dos partidos, nos dieron días libres. Fui a visitar a mi novio que está en el norte, en Conegliano. En ese tiempo hubo algo que llamaban la zona roja, empezaron tres ciudades superchiquitas en el norte de Italia, en la región de Lombardía y luego empezaron más ciudades y más ciudades y más grandes y todas esas estaban en el norte. Conegliano no estaba en esa zona roja.

Italia es una de las naciones más afectadas por el #covid19. Estas es la declaración de Samy, una mexicana que vive en allá como jugadora profesional de voleibol y decidió quedarse para no arriesgar a su familia a contagiarse del virus https://t.co/tt4JAhNCDg pic.twitter.com/5MoWJDSM9A — AcciónLSR (@Accion_LSR) March 21, 2020

“Fueron dos días libres, regresé a entrenar y el domingo 8 se iba a jugar de nuevo, fuimos a entrenar en la mañana y entrenamos y el domingo 3 horas antes del partido nos llegó mensaje que se canceló. Entonces ya todos así como de ‘bueno’, el equipo que estaba aquí era de Perugia, no es tan lejos, a hora y media, se regresaron y nos dijeron que esperáramos a nuevo aviso.

“Al día siguiente nos llaman, acababa de salir un comunicado que toda la gente que había estado en contacto o toda la gente que hubiera ido a la parte norte del país en los últimos 15 días tenían que reportarlo porque era una nueva regla y se tenían que poner en cuarentena. Dije ‘bueno’. Yo estuve en Conegliano, estuve con mi novio, con su familia, pero ya estaba afuera de las dos semanas y no me tuve que meter en cuarentena.

La única mexicana jugando en la poderosa serie A italiana decidió no volver a México para no contagiar a su familia. Así se vive la cuarentena en Italia https://t.co/9JKdGESaPi pic.twitter.com/a6AZR9CzEV — AcciónLSR (@Accion_LSR) March 21, 2020

“Pero una amiga tenía a dos compañeras en su casa y eran de una ciudad del norte y ella estuvo en cuarentena semana y media. Luego en los días siguientes fue cuando el primer ministro Giussepe Conte declaró a toda Italia como zona roja y no se permitía viajar. Básicamente dijo que nadie podía salir de su casa pero los atletas de Serie A podían seguir entrenando”, relata.

Después fue cuando entró la policía al Gimnasio y las mandaron a su casa. Se le pregunta cómo ha sido estar en su departamento sin apenas poder salir y cómo ha visto la evolución de la enfermedad en Italia.

VACACIONES

Dice que inicialmente la primera fase en Italia era similar a lo que se vivió en México, se suspendieron las clases y algunos trabajos y una gran parte lo tomó como vacaciones. Allá no se fueron a las playas sino a las montañas a esquiar y el acceso a los teleféricos estaban atestados, como metro en hora pico, según imágenes publicadas en medios de comunicación.

“Miles de personas se fueron a esquiar, ahí fue cuando el gobierno dijo ‘les estoy cancelando todo esto para que estén bien y deciden irse a vacacionar al mismo lugar’. Fue una de las razones por las que dijo ‘ahora se cierra todo, ya no hay más zona roja, es toda Italia’”.

Es a partir de ahí que para salir a la calle se debe imprimir una forma con datos personales, domicilio y justificar la salida, si es por trabajo, motivos de salud, de emergencia, para comprar la despensa o porque vive ahí, añade.

“Hay mucha gente que trabaja en Roma pero no viven ahí sino una ciudad chiquita al lado. Si tú vas en la calle y un policía te detiene le tienes que enseñar la hoja y ya ellos deciden si la razón por la que estas afueran es válida o no, si no lo es te multan y esta puede ser de hasta 300 euros. Si te hacen la prueba y eres positivo hasta 20 años de cárcel. Está considerado homicidio.

“Está bastante intenso, al principio la gente dijo ¡vacaciones! y no entendían pero ahora con la situación que estamos la mayoría de la gente está acatando las instrucciones. Aquí en Florencia una vez que el comunicado fue dado que no se puede salir, y que se debe estar a un metro de distancia, fui al súper porque no tenía comida y me sorprendió mucho ver que la línea iba alrededor del estacionamiento pero no porque hubiera tanta gente sino porque había uno, dos o 10 metros de distancia entre la gente. Me asusté y pensé que no iba a ver nada, pero no, hasta eso la gente va a comprar lo que necesita para tres días, una semana”.

Recuerda que en primera fase restaurantes y bares se mantenían abiertos. En la segunda ya estuvo hace semana y media, cerraron todo menos las farmacias, el mecánico, el banco para cosas urgentes y los supermercados, y la orden era que los supermercados iban a estar abiertos con abasto suficiente y el gobierno le pidió a la gente que no hiciera compras de pánico porque hay personas que no pueden comprar comida para un mes y deben vivir día a día, y la mayoría de la gente respeta mucho las cosas.

“Sí hay dos o tres personas que sacan a pasear al perro”.

¿Qué pasa con los que aún salen? ¿No creen en eso?

"A este punto en Italia si no creen ya no sé qué decirte. Antier en un día murieron 470 y tantas personas. Salieron unas imágenes de camiones del ejército italiano porque estaba cargando los ataúdes de la gente, los cementerios están llenos, los crematorios están llenos entonces los llevaban a otra parte.

“Aquí no creo que no crean sino el complejo de ‘a mí no me va a pasar nada, nada más los viejitos son los que se mueren’. Aquí no pero por ejemplo pero si voy al centro de Firenze va a haber gente ahí, unas 10 personas, en el centro de Milán lo mismo. Esa gente que sale a correr, a pasear al perro, no mucha pero sí antes veía pasar a unas 10, ahora veo pasar a unas 2”.

¿Ya bajó el número de personas que se ven en las calles?

"Sí, sí, es que se está poniendo feo".

¿Conoces a alguien que le haya dado?

"Gracias a Dios no. Pero la hija de 7 años del coach de una amiga lo contrajo. Ayer anunció un jugador muy famoso de volibol que juega en Rusia que estuvo una semana internado en el hospital y acaba de salir. Gracias a Dios no conozco a nadie que tenga coronavirus. Cuando me empezó a dar gripa dije ‘agh’ fui al doctor y todo tranquilo.

“Básicamente lo que hago es comer, ver televisión, me compré unos rompecabezas y hago ejercicio lo que se pueda, tengo pesas, ligas. Igual el equipo nos dio un poco de material y una rutina física igual tres veces a la semana. Tenemos una sesión online el preparador físico, se hacen ejercicios que no es entrenar todos los días dos veces pero te ayudan a mantenerte un poquito. Todos los días a las 6 o a las 9 salimos a cantar al balcón”.

ABURRIDA NADA MÁS

¿Tienes más contactos con mexicanos? ¿Te sientes acompañada?

-Físicamente no, pero estoy en un grupo de mexicanos en Italia y otro de mexicanos en Florencia y ahí que todo mundo está en casa suben videos, recetas, siempre estamos entretenidos.

¿Cuál es tu ánimo?

-Pudiera estar peor, ¡jaja! Solo el hecho de que no puedo salir pero igual tengo un balcón y me salgo a ver los pajaritos, a tomar el sol un ratito para no estar en la casa todo el día, hablo con mi familia diario y trato de darle la información que tengo acá, y con mis amigos para tratar de crear conciencia. Aburrida nada más pero fuera de eso todo bien.

La respuesta debe ser obvia pero, ¿extrañas las canchas?

-Sí. Imagínese después de tanto tiempo de entrenar dos veces al día, de juegos los fines de semana de pronto ¡pum!, nada.

-El volibol en Italia es un deporte muy importante.

-Bastante importante, obviamente no es lo más importante porque es el futbol, pero este, el básquetbol y el voli tienen muchos fans, generan bastante dinero y muchas empresas sirven como patrocinadores. Se mueve bastante bien y es un deporte muy popular.

ESTO NO SE VENCE INDIVIDUALMENTE

-¿Ya prevén una luz en la oscuridad, en qué momento están?

-Cuando se finalicen las dos semanas y unos días más se va a haber resultados buenos porque ocurrió en una situación como esta en que el virus tarda dos o tres semanas en incubarse y mostrarse, no se pueden esperar cambios tan rápido. Apenas llevamos nueve días en cuarentena, total, entonces no se ve mucha mejora porque la gente que está enferma se está mostrando ahorita o sigue enferma. Yo espero en dos semanas se empiece a ver la mejora del esfuerzo de todos.

Bricio antes de concluir la entrevista reitera a los mexicanos que no hagan compras de pánico. “Hay gente que no tiene dinero, vive el día a día y tiene que alimentar a su familia y tengan consideración de otras personas, esto no se puede vencer individualmente, debe ser un esfuerzo colectivo y tenemos que tratar de ayudarnos entre nosotros en estos tiempos”.

-¿Hay programas del gobierno italiano para quienes tiene empleos informales?

-Acá de los medios de transporte siguen trabajando pero se ha hablado de cancelarlos, solo están durando un poquito por la gente que tiene que ir a trabajar. No tenemos despachadores, los cajeros tienen máscaras, guantes. Hoy pusieron plástico, sólo puedes meter la mano como en el banco y como está muy loca la situación de que los supermercados están trabajando mucho, el domingo van a cerrar algunos para darles un poco de descanso.