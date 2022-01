"Salí positivo", ahora JC Chávez Junior se contagia de covid-19

La pandemia de coronavirus sigue golpeando con fuerza y el gremio del deporte no se salva del aumento de contagios, muestra de lo anterior es que Julio César Chávez Jr. anunció que dio positivo a la enfermedad.

A través de sus redes sociales, el hijo de Julio César Chávez informó a que tras dos pruebas negativas la tercera que se realizó arrojó que estaba infectado.

Asimismo, el deportista de 35 años expresó su enojo, ya que se había mantenido "invicto" desde que comenzó la pandemia.

"Me dio COVID-19, salí positivo. Ayer y antier me dio negativo, tengo todos los síntomas. El COVID me la pel...", dice el hijo de la leyenda mexicana en los videos que publicó.

Sin embargo, a pesar de estar contagiado de coronavirus, en sus siguientes historias de Instagram se pudo observar que no el boxeador no se encontraba en aislamiento como lo recomiendan los expertos, pues en unas varias grabaciones se le veía en el exterior o hasta conduciendo un vehículo.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ TAMBIÉN TUVO COVID

Cabe recordar que fue a principios del pasado mes de diciembre cuando el Gran Campeón Mexicano, padre del Jr, también se contagió de covid-29, infección que logró superar sin ningún contratiempo.

"A todos mis amigos, a todos México, a todos los que me quieren y a los que no me quiere, gracias. Hoy ya salí negativo, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones y bendiciones. Síganse cuidando, sana distancia y hagan mucho ejercicio", indicó JC Chávez en su momento.

MJP