"Sácate a chingar a tu madre", así le negó García Aspe un penal al Matador

En el Mundial de Francia 98, al querer ejecutar un penal, Alberto García Aspe me dijo: "Sácate a chingar a tu madre, yo lo tiro", recordó Luis Matador Hernández en entrevista con Yordi Rosado.

El líder goleador del Tricolor en aquel Mundial con cuatro anotaciones, quiso tirar un penal contra Bélgica en el segundo partido de la Fase de Grupos, pero, pese a que venía de un doblete contra Corea del Sur y era el referente en ataque, García Aspe -como capitán del equipo- le negó la ejecución para hacerlo.

"En el Mundial de Francia 98, estábamos perdiendo contra Bélgica 2-0 y le cometen un penal a Ramón Ramírez. Yo tomé la pelota para tirar el penal, tenía toda la confianza porque en el primer partido había metido dos goles, soñaba con ser el líder goleador del Mundial", recordó el Matador con Yordi Rosado.

"En eso se me acerca Aspe y me dijo: 'Sácate a chingar a tu madre, yo lo tiro', así me dijo. Yo no me enojé porque le tenía confianza ciega a Beto, lo metió y fue una revancha que la vida le dio a Alberto García Aspe porque cuatro años antes falló un penal importante", agregó en referencia al cobro errado por el mediocampista contra Bulgaria en la tanda de penales de los Octavos de Final del Mundial de 1994.

"ME SIGUEN INSULTANDO POR LA QUE FALLÉ CONTRA ALEMANIA"

Hay que recordar que esa Selección se quedó a las puertas de romper la que -actualmente- es considerada la "Maldición de los Octavos".

Esto, luego de enfrentarse Alemania y México, éste último estuvo en ventaja gracias a un gol de Luis Hernández, pero él también falló un gol a portería abierta que pudo significar el 2-0; luego, los germanos le dieron la vuelta al Tri en el complemento.





"Al día de hoy me siguen mentando la madre por aquella que fallé contra Alemania en el Mundial de 1998. En las redes sociales me chingan todo el tiempo con eso, pero ¿Sabes qué hago? Me pongo a ver aquel partido porque a mí no me va a frustrar una falla, a lo que sigue, a lo que viene. Nunca fui de los jugadores que fallaba y hacía pataleta o me lamentaba", señaló.

Incluso, recordó con humor los momentos previos en el túnel del Estadio de Montpellier, bromeando con la presencia y "guapura" de los alemanes comparados con Isaac Terrazas y el Cabrito Arellano.

"En el túnel contra Alemania, estábamos formados y yo siempre me ponía hasta atrás de la línea. Adelante la 'gente bien' como Claudio Suárez, Beto Aspe, Ramón Ramírez y atrás la barriada del Matador, el Cuau, Germán Villa, Isaac Terrazas", contó.