¿Sabes cómo llegó Tom Brady a Patriotas hace 20 años?

El histórico quarterback no era considerado promesa en el Draft de la NFL cuando Pats lo eligió. (FOTO EFE/WEB)

Este martes la NFL amaneció con un bombazo. El histórico quarterback, Tom Brady, anunció su salida de los Patriotas de Nueva Inglaterra después de 20 temporadas.

El seis veces campeón buscará seguir rompiendo récords, pero con un nuevo equipo. Con la sorprendente noticia algunos aficionados se han preguntado ¿cómo llegó Brady a los Pats? Y la respuesta es que Tom Brady fue el patito feo del Draft del 2000, y hoy es una leyenda.

Hoy en día, Thomas Edward Patrick Brady, es considerado el Mejor de Todos los Tiempos. Con récords que lo respaldan, el mariscal de campo ha disputado nueve Super Bow y tiene seis anillos. Pero antes de que el Brady fuera la gran estrella de la NFL que conocemos hoy, no era considerado promesa en el Draft del año 2000.

A diferencia de otras figuras de la NFL que llegaron con grandes expectativas al Draft, Tom Brady no destacaba y era el “patito feo” entre los otros jugadores que serían elegidos en el Draft.

Brady estudió en la Universiad de Michigan entre 1996 y 1999, tiempo en el que nunca superó las 2 mil 500 yardas en alguna temporada.

De acuerdo a Medio Tiempo, en un informe de los expertos en evaluación de talento colegial, Tom era de los peores cuando se declaró elegible para la NFL.

“De pobre complexión atlética, carece de gran presencia física y fuerza, no tiene movilidad para quitarse la presión, no tiene un brazo fuerte, no es capaz de lanzar grandes distancias, poco preciso en espacios reducidos, presionado con facilidad y que seguramente será exhibido”.

Sin embargo, hubo dos hombres que le dieron la oportunidad: Robert Kraft y Bill Belichick, el dueño y el entrenador en jefe, respectivamente, que lo tomaron con la selección 1999 del Draft de la NFL 2000.

Nadie imaginaba que ese joven que fue elegido después de 198 jugadores, sería la próxima leyenda de los Patriots y de la NFL. Brady es el único quarterback con seis trofeos Vince Lombardi.

(Daniela Muñoz)