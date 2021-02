Ronaldo quiere ver a equipos de la LIGA MX en Copa Libertadores

La Final de la Copa Libertadores se jugará este sábado y será entre dos equipos brasileños: el Palmeiras y Santos. Entre diversas críticas de expertos, una de las más sobresalientes fue la de Ronaldo, pues habló de la competencia y aceptó que le gustaría ver a clubes de la Liga MX y la MLS en esta disputa.

"Me encantaría ver a los clubes mexicanos en la competencia. También a los de Estados Unidos. A esos países las distancias son mayores, pero agrega un valor a la competencia", mencionó el ídolo.

Por otro lado, mencionó que le hubiera gustado hacerse del título de la Conmebol con el Cruzeiro o Corinthians, pero que la actual fiesta grande le parece una final justa para los aficionados y los equipos, además de mencionar que será un encuentro muy cerrado.

"Me hubiera gustado ganar el torneo con Cruzeiro o Corinthians, pero ahora, toca hablar de Palmeiras y Santos. Me parece una final justa para los aficionados de los equipos. Es un clásico paulista, donde no estoy involucrado sentimentalmente y no veo favorito, las posibilidades están abiertas. No me arriesgo", aseguró.

