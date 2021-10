Ronaldinho fue mejor que Messi, la verdad de Rafa Márquez

Rafael Márquez es considerado uno de los últimos referentes que ha tenido el futbol Club Barcelona. Sin duda alguna, ´Rafa´ tuvo la oportunidad de compartir vestuario con distintas figuras en el conjunto catalán; sin embargo, al cuestionarle sobre a quién elegiría entre Ronaldinho y Lionel Messi, ´El Káiser´ fue contundente.

“Como pude convivir con él desde los inicios de esta etapa con el Barcelona veía a Ronaldinho con capacidades distintas, obviamente Messi es un fuera de serie, pero Ronnie tenía esa magia, esa fiesta, esa alegría; siempre que pensabas que iba a hacer algo sacaba de la chistera y hacía otra cosa, y eso es lo que lo hace diferente. Lamentablemente no rindió lo que pudo haber rendido con esas capacidades, pudo haber ganado más balones de Oro que el que ganó” comentó Márquez en una entrevista para el programa El Chiringuito.

Por otra parte, en la misma charla ´Rafa´ Márquez mencionó que a pesar de que llevaba una buena relación con Lionel Messi, no pudo generar una amistad.

“No fuimos buenos amigos que digamos, pero dentro del vestuario siempre fue una relación cordial, éramos casi del mismo estilo de carácter; callados, pero dentro de las canchas nos transformábamos. Éramos distintos, pero siempre me he llevado bien con Leo”.





Finalmente, el oriundo de Michoacán, fue al mencionar que lo que más extraña del Barcelona es formar esa dupla en la zaga con Carles Puyol.

“Lo que más extraño del Barcelona es formar pareja con ´Puyi´, fue fenomenal, la verdad la pasé muy bien formando pareja con él”

