¿Ronaldinho en la ruina?: tiene deudas millonarias y sus cuentas bancarias están vacías

REDACCIÓN 05/11/2018 05:25 p.m.

La semana pasada la justicia brasileña determinó la aprehensión del pasaporte del exfutbolista Ronaldinho y su hermano, el empresario Roberto Assis Moreira, por no pagar una deuda, se ha descubierto la situación económica del exjugador del Barcelona. Un reportaje de UOL asegura que, para cobrarse la multa, la Fiscalía brasileña tuvo que intervenir sus cuentas en bancos de Brasil. La sorpresa llegó cuando entre todas había 24,63 reales, menos de seis euros.

Por estas fotos torturaron y asesinaron al futbolista Daniel Correa

La cantidad, además de irrisoria, es insuficiente para hacer frente al pago de las multas, que ascienden a más de dos millones de euros. El motivo: la construcción ilegal en un área protegida.

Los dos hermanos habían sido condenados en 2015 por la construcción de una plataforma de pesca y una estructura para atracar barco en el lago Guaíba, en Porto Alegre, capital del estadio de Río Grande do Sul. La región es considerada un área de preservación ambiental y los hermanos no tenían licencia cuando construyeron la plataforma, de acuerdo con un comunicado de la Justicia de Río Grande do Sul.

En la sentencia fue determinado el pago de una multa de 8,5 millones de reales (unos 2,3 millones de dólares) y que no ha sido saldada hasta el momento, por eso la Fiscalía intervino este lunes en sus cuentas bancarias.

Sin embargo, la cantidad que aparece en las cuentas de Ronaldinho no parece ser acorde a su estilo de vida. Durante las dos últimas semanas ha viajado a China y Japón para cumplir con sus compromisos publicitarios con Nike.

El grave problema de Boca Juniors si gana la Copa Libertadores ante River Plate

Últimamente también ha estado en diferentes países de Europa y en África y lo ha mostrado en sus redes sociales. Nike incluso ha lanzado una línea de zapatillas con su nombre como homenaje lo que, según la justicia brasileña, debería aportarle importantes ingresos.

El próximo día 17, participará en el ´Game of Champions´ que se celebrará en Frankfurt, Alemania. En este partido amistoso, uno de los equipos llevará el nombre de ´Amigos de Ronaldinho´.

dmv

LEA TAMBIEN La última vez que Don Melquiades Orozco fue la voz del Estadio Azteca Se apagó la voz del Estadio Azteca y esta fue la última voz que se escuchó en el Coloso de Santa Úrsula

LEA TAMBIEN El brutal nocaut que terminó con la vida de una leyenda de Muay Thai Las artes marciales mixtas están de luto luego de la muerte del peleador italiano Christian Daghio, tras un terrible nocaut que lo dejó en coma por dos días

LEA TAMBIEN Las coincidencias que harían campeón al América en la Liga MX Las coincidencias de Cruz Azul y los Medias Rojas de Boston que podrían hacer campeón al América