Ronaldinho debuta con su nuevo equipo

El exfutbolista Ronaldinho debutó con un equipo de la prisión en Paraguay; el brasileño llevó a su equipo a una victoria contundente por medio de una goleada de 11-2 a los policías antimotines.

Fernando González Karjallo, fue quien fichó a Ronaldinho, Karjallo fue directivo del club Sportivo Luqueño, pero terminó encarcelado por lavado de dinero.

De acuerdo con información de Mediotiempo, el ex jugador no quería participar en el partido; al principio el brasileño comentó no tener calzado para jugar un partido, pero los guardias de la cárcel se los consiguieron, y no pudo abstener a jugar.

Condiciones para jugar

Ronaldinho jugó para el Barcelona, AC Milan, Querétaro (México) y defendió la playera de la Selección de Brasil. Pero para poder jugar en esta liga interna, se le prohibió anotar goles, solamente podía pasar el balón.

