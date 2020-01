Rompe el silencio el aficionado infiel expuesto por la Kiss Cam en el Estadio

Después de que la Kiss Cam reveló un acto de infidelidad durante un encuentro del Barcelona Sporting Club en contra de Delfín, de la liga ecuatoriana, el aficionado salió a dar su versión de los hechos.

?? Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado ??pic.twitter.com/B75JKhwHAt — SoyReferee (@SoyReferee) January 19, 2020

En el video se puede observar al ecuatoriano besar a su acompañante, y justo cuando las cámaras apuntan hacia él, el joven suelta a la muchacha y actúa como si nada hubiera ocurrido. Dicho video se volvió viral, los internautas no dejaron pasar la oportunidad y tras una búsqueda, dieron con el protagonista; resulta ser un ecuatoriano de nombre Deyvi Andrade, que por medio de sus redes sociales dio una respuesta sobre lo ocurrido:

De acuerdo con Milenio, Deyvi Andrade, había publicado en redes sociales lo siguiente:

"En mi defensa quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga y además en el video no se ve ningún beso, no sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios, solo me juzgan y me critican pero nadie se pone en mis zapatos, Dios no quiera y no les pase lo mismo, soy inocente de la burla mediática y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final digan lo que digan"

Después, el ecuatoriano, borró una publicación donde expresaba su perdón:

"Quiero volver a vivir estos momentos junto a ti mi preciosa, estoy muy arrepentido, y así como salí en público cometiendo esa burrada, así mismo te voy a pedir disculpas en vivo".

Por medio de una cuenta falsa, se publicaron algunos memes de la situación:





(Diego Gómez García)