Rommel Pacheco y Jahir Ocampo ganan medalla de plata en Serie Mundial de Clavados en Japón

Los clavadistas mexicanos Rommel Pacheco y Jahir Ocampo obtuvieron la medalla de plata en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros, en lo que fue la primera estación de las paradas de la Serie Mundial de Clavados que se realiza en Sagamihara, Japón.

El dúo mexicano obtuvo el segundo lugar en la modalidad de trampolín sincronizado de tres metros luego de totalizar 427.86 unidades. El primer lugar correspondió para la pareja china conformada por Cao Yuan y Xie Siyi con 446.82 unidades, mientras que el tercer sitio fue para los británicos Daniel Goodfellow y Jack Laugher con 420.51.

In the Men´s 3m Springboard Synchro, Mexico´s Jahir Ocampo and Rommel Pacheco scored 88.92 with their last dive, the second highest score in the Final.

