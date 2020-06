Rodolfo Pizarro se burla de "El Negro" Santos: "es mi juguete"

El futbolista mexicano del Inter de Miami, Rodolfo Pizarro, volvió a generar polémica luego de recordar su pleito con el exjugador del América, Antonio Carlos "El Negro" Santos.

Son varios los episodios de conflictos en twitter entre estos dos personajes, que se han lanzado duros comentarios.





Sin embargo, el exjugador de Chivas tuvo un live con su excompañero del Rebaño Sagrado, Oswaldo Alanís, y aseguró que no se enoja con los comentarios del americanista y se divierte haciéndolo enojar cuando está aburrido, pues lo considera como una especie de juguete para él.

"Yo no me enojo con el Negro Santos, yo lo pico y lo pico para que se enoje, digamos que cuando estoy aburrido, juego con él, es mi juguete", aseguró Pizarro.

El jugador de la MLS cree que las constantes críticas de "El Negro" Santos hacia su persona son por mala leche y odio.

"Ya hace sus comentarios en mala fe, él no es feliz porque a todo le ve lo negativo. Él está enojado porque no sé si no supo administrar su dinero o no ganó tantos títulos y está enojado que ahorita paguen más. Si me critica Hugo Sánchez que jugó en el Real Madrid y ganó lo que ganó, lo entendería porque me puede criticar por lo que ganó, pero ese señor pasó por 9 equipos, destacó en 1 y jugamos al mismo nivel, no es como que él jugara una Champions", finalizó.