Rodolfo Pizarro confiesa que Matías Almeyda mandó a golpear a Sambueza

Rodolfo Pizarro, el ahora jugador del Inter de Miami, hizo una confesión que sorprendió a todos, al asegurar que cuando estaba en Chivas, su entonces técnico, Matías Almeyda, mandó a que golpearan a Rubens Sambueza, después de que en 2017 lesionara a Isaac Brizuela, quien tuvo que estar fuera de las canchas por 6 meses.

Pizarro recordó esta anécdota en el canal de YouTube de Zabalive, donde aceptó que Sambueza es un jugador que le gusta como juega, pero “le cae mal”.

“Lo que pasó también es que lesionó a Brizuela, le dio una patada acá atrás como mala leche y estuvo como seis meses fuera, entonces Matías Almeyda nos decía ‘Péguenle a Sambueza. Acuérdense que él lesionó a Brizuela’ y así”.

De acuerdo a Medio Tiempo, la lesión de Brizuela, fue en la fase regular del Clausura 2017, justo en el torneo del título de Liga, y en la Semifinal se volvieron a ver las caras y de ahí nació la petición del Pelado Almeyda.

“Uno que me cae mal al jugar pero a la vez es uno de los que me gusta mucho como juega y me gusta mucho su personalidad es Rubens Sambueza. Se hace odiar por los rivales”, añadió.

“Me gusta su personalidad, así es como yo también intento hacer. Me dan ganas de meterle una patada, pero al verlo con otros rivales veo que él es así”, finalizó.