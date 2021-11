Roberto Durán elogia a "El Canelo" y manda polémico mensaje a Julio César Chávez

El legendario Roberto "Manos de piedra" Durán elogió la carrera de Saúl "El Canelo" Álvarez, sin embargo, a la hora de resaltar la trayectoria del pugilista tapatío, lanzó polémica declaración hacía Julio César Chávez.

"´Canelo´ y Julio César Chávez son los mejores boxeadores que tiene México... Si tu te pones a ver, ´Canelo´ ha ganado más plata y más títulos que Chávez; no le estamos diciendo que no a Chávez. Hay que reconocer que hoy en día el 99% es Canelo, Chávez ya pasó de moda, Durán ya pasó de moda", señaló el expugilista panameño para No puedes Jugar Boxeo.

Por otra parte, "Manos de piedra" Durán mandó un mensaje a todos los que sé la pasan criticando a "El Canelo" Álvarez, incluyendo a Juan Manuel Márquez.

"Para mí es un envidioso (Juan Manuel Márquez)¿por qué no se mete a boxear? Eso solamente es envidia. Yo conozco a ´Canelo´ nada más por teléfono, que me presentó el hermano por video. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. El que habla mal de ´Canelo´ es porque le tiene envidia. ´Canelo´ para mí es buena persona"

¿"El Canelo" Álvarez es el mejor Libra por Libra?

Durán fue contundente cuando se le preguntó si "El Canelo" es el mejor Libra por Libra de la actualidad.

"Para mí sí porque no hay nadie ahí. ¿Quién? Durán no está, Chávez no está, Floyd Mayweather no está. Hoy en día, peleándose en vivo es ´Canelo´ ¿quién más puede ser?", finalizó.