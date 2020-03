Rob Gronkowski: Jugar en la NFL me ha preparado para WrestleMania

La pandemia del covid-19 no detendrá la edición 36 de WrestleMania con sede Performance Center. Pero en esta ocasión será totalmente diferente, ya que no contará con asistentes; esto no le quita el ánimo al exjugador de la NFL, Rob Gronkowski.

Con información de Mediotiempo, Rob comentó que ha sido fanatico desde que estaba en segundo grado, además relata que su padre siempre lo llevaba a los eventos de la WWE cuando estos iban a Buffalo, y se declaró fan de "Stone Cold" Steve Austin.





"Jugar en la NFL y estar rodeados de los mejores me ha preparado definitivamente para la WrestleMania".

También el exjugador, recalcó la importancia que tiene ser parte de este evento:

"Es súper importante para mí y un honor ser parte de cualquier WrestleMania. El hecho de que sea el primer especial de dos noches lo hace mucho más genial".

Gronkowski se convertirá en el anfitrión de la noche del Wrestlemania, y con ella sumará su segunda participación en la WWE, porque en la edición 33 apareció con Mojo Rawley.





Información de Mediotiempo

(Diego Gómez García)