Ricardo "Tuca" Ferreti reveló por qué obligó a Tigres a jugar durante la protesta de Veracruz

Tras la polémica que generó el duelo entre Tiburones Rojos de Veracruz y Tigres, el entrenador Ricardo Ferretti, rompió el silencio y reveló el motivo por el que obligó a su equipo a jugar en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, mientras los jugadores del club jarocho protestaban por los adeudos de Fidel Kuri.

De acuerdo a Medio Tiempo, “El Tuca” explicó que el árbitro Fernando Hernández y el comisario de la Liga pudieron suspender el partido si permanecían inmóviles el mismo lapso de tiempo que el rival, y afirmó que el acuerdo entre los capitanes fue de un minuto.

“Pero ¿quién te dijo que eran tres minutos? ¿Qué costaba? Una suspensión del equipo. Si el árbitro decide suspender el partido, ¿cuál sería la sanción para nosotros? El árbitro no sabía qué onda, cuando pusieron la pelota en juego”.

Ferretti siguió en defensa de su equipo asegurando que cumplieron con lo pactado, pues si no movían el balón, se arriesgaban a perder el duelo contra Veracruz.

¿Qué nos costaba esperar tres minutos? Que el árbitro pudiera suspender el partido: Tuca sobre por qué empezaron a jugar después de un minuto

“¿Qué pasaría si el árbitro acaba el partido? ¿Cuáles serían las sanciones para Tigres? No son nada suavecitas. El árbitro y el comisario no sabían, y tienen autorización de parar el partido en el momento que ellos quieran. Nosotros cumplimos con lo que se había pactado. Bien o mal, pero con lo que nos corresponde”.

“Tuca” Ferretti aseguró que él y el técnico de Veracruz no estaban enterados de lo que sucedería, ya que incluso el arquero Sebastián Jurado despejó el balón pasado el minuto.

“¿Quién sacó del medio? Veracruz, entonces, si no quiero jugar, no saco, no pongo la pelota en juego, punto. La pelota va al portero, la despeja, después sale de banda, se la regresaron a Tigres. Fíjate que la confusión era tan grande que ni mis propios jugadores adentro de la cancha sabían lo que tenían que hacer”, señaló.

“Yo nunca recibí un comunicado de ninguna parte, nunca recibí un saludo, una llamada, nosotros nos basamos en lo que es, los hechos del chat entre jugadores, un minuto, eso fue lo que respetaron. Di la orden de que teníamos que esperar el minuto y hasta esperamos un poco más”, dijo.

Yo quedé traumado tres días cuando nos pasó en Veracruz: Tuca sobre la bronca en San Luis

Tigres recibió fuertes críticas no sólo en México, alrededor del mundo, por su actitud de marcar dos goles durante la protesta de Veracruz.

