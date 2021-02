Ricardo Peláez explota y llama "Estúpido" a Faitelson en vivo

La mesa del programa Futbol Picante de ESPN tuvo una nueva discusión totalmente en vivo en donde los protagonistas, Ricardo Peláez y David Faitelson explotaron, hasta tal punto que el ex director deportivo del América, llamó “Estúpido” a David Faitelson.

El problema inició cuando se trataba el tema del partido entre América y Tigres este fin de semana correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2018, oportunidad que ocupó Faitelson para comentar que Miguel ‘Piojo’ Herrera negoció su regreso a las Águilas a costa de que Peláez saliera de la institución.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alarmantes consecuencias en suspensión de descenso y ascenso MX

El comentario no fue bien recibido por parte del ex director deportivo del conjunto azucrema, quien explotó gritándole, “eres un estúpido”, dejando atónitos a sus compañeros en la mesa y al propio Faitelson que no esperaba dicho comentario.

El periodista le exigió que se disculpara por llamarlo de esa manera, a lo que Peláez se negó. Faitelson explotó aún más y antes de ir a comerciales le dejó en claro que ESPN no es Televisa para que se comportara así.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Desalojan a mujer por insultar a portera de Chivas

dmv