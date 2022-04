Ricardo Peláez despide a Marcelo Michel Leaño como DT de Chivas

Los malos resultados terminaron con la paciencia que se le tenía a Marcelo Michel Leaño, quien dejó de ser el Director Técnico de las Chivas de Guadalajara tras la derrota del miércoles ante los Rayados del Monterrey.

A través del canal oficial de YouTube de las Chivas, el equipo hizo oficial la salida de Leaño luego de que dejara al equipo fuera de los puestos de repechaje y al borde de la eliminación.

"Acabo de salir del salón donde estaba Ricardo Peláez me dejaron estar para escuchar la determinación que se ha tomado, no solo por el resultado de ayer, sino por los resultados desafortunados que tuvo el equipo en este torneo; puedo decirles que se tomó la determinación que Marcelo Michel ya no es más el entrenador del Club Deportivo Guadalajara, estén atentos a las redes sociales porque saldrá la información oficial", comentó un integrante del equipo de comunicación del equipo.

Ricardo Peláez aseguró hace algunos días que Leaño terminaría pasara lo que pasara el torneo como DT de Chivas, pero la derrota ante Monterrey adelantó la determinación de mostrarle la puerta de salida.

Ahora habrá un técnico interino para suplir a Leaño, se trata de Ricardo Cadena, actual DT del Tapatío.

"A partir de hoy Ricardo Cadena, actual DT del Tapatío, fungirá como entrenador interino junto con un cuerpo técnico institucional para lo que resta del torneo", informó el equipo en comunicado.

La directiva que encabeza Peláez ya está en el análisis de candidatos para ser nuevo DT de Guadalajara.

(Luis Ramos)