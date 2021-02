Ricardo La Volpe dice "no cobrar caro" por sustituir a Míchel en Pumas

El entrenador argentino Ricardo La Volpe, aseguró este domingo que no cobraría caro por ser director técnico de Pumas, en sustitución del español Míchel, quien renunció al cargo hace tres días.

A una pregunta sobre si el sueldo es un inconveniente para entrenar a los Pumas, La Volpe negó estar tentado por lo monetario.

"No pienso en dinero, sino en logros y objetivos, ya pasé la etapa de querer monetizar. Cuando dicen que cobro caro, es mentira. Si una directiva me llama con la intención de encontrar objetivos en común, se puede llegar a un acuerdo", señaló.

Según medios mexicanos, la directiva de Pumas sondeó al auxiliar técnico de La Volpe, Rafael García, acerca del costo de llevarlo a la institución. Sin embargo, el argentino explicó que no lo han buscado del conjunto universitario.

"Nunca me han preguntado a mí, sólo dijeron que fueron con mi auxiliar y que por cuestiones de sueldo no se podía dar mi llegada; hay que aclarar eso, no me interesa el dinero, sino estar vigente en un proyecto interesante", enfatizó La Volpe, despedido el año pasado de del Toluca por el bajo rendimiento en el Apertura 2019.

La Volpe argumentó que entiende la problemática del equipo de la UNAM al no poseer un presupuesto alto y con problemas económicos derivados de la pandemia de covid-19.

"Hay equipos como América, Tigres o Chivas que son compradores, pero hay otros que tienen que formar, lo que toda la vida hizo Pumas con Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón o Mario Velarde en el banquillo, no es un equipo comprador sino que debe generar jugadores, no como el América que cuando llegó Miguel Herrera le trajeron nueve refuerzos", señaló.

Recordó que vivió conflictos de presupuesto en Atlas a finales de la década de los 90, cuando dio salida a una generación talentosa en la que destacaron Rafael Márquez, luego figura del Barcelona español, Daniel Osorno y Juan Pablo Rodríguez, lo que benefició económicamente al equipo tapatío.

"Pumas no puede comprar en demasía. Lo mismo me pasó en Atlas en 1997, al no haber presupuesto teníamos que sacar jugadores de las divisiones inferiores, es lógico lo que tiene que hacer Pumas ahora, además de traer piezas fundamentales para hacer un equipo competitivo que pelee el campeonato", señaló.

La Volpe mencionó que aunque le seduce el cargo de director de fuerzas inferiores en algún proyecto, siente tener la capacidad de dirigir el primer equipo y detectar talento juvenil al mismo tiempo.

"Estoy capacitado para las dos cosas. Se tendría que poner orden en la forma de trabajar en la categoría de 20 años y en la de 17 para generar jugadores que nutran el primer equipo. El problema es que hay una disfunción de estilos en todas las áreas", reveló.

El técnico argentino, seleccionador mexicano en el Mundial de Alemania 2006, dijo ser un agradecido del fútbol mexicano y por ende, aceptaría retos que no fueran de presupuestos altos.

"Soy un agradecido de México, cuando estaba aquí como jugador deseaba retornar a Argentina, pero el tiempo y las circunstancias me convirtieron en técnico, me preparé bajo la supervisión de José Antonio Roca, Raúl Cárdenas, y Pepe Moncebaez entre otros. En este momento de mi vida lo menos que pienso es en dinero", concluyó.

