Revientan a "El Piojo" Herrera por presumir asado de miles de pesos

La Liga MX lleva tres semanas sin actividad debido a la pandemia de coronavirus que afecta al mundo, por este motivo, los protagonistas del futbol mexicano han utilizado sus redes sociales para mostrar cómo es su día a día.

Sin embargo, el técnico del América, Miguel Herrera, generó controversia luego de presumir un lujoso asado que vale varios miles de pesos, motivo por el que el periodista Carlos Albert lo "reventó" señalándolo de poca empatía.

"El Piojo" aparece en la grabación portando mandil y guantes, asegurando que no todo es malo en el aislamiento.

"De verdad que no todo es malo en el encierro, estamos siguiendo la cuarentena, pero hoy nos tocó hacer una carnita asada", platicó.

En el video, Miguel Herrera presume de haber comprado carne Black Onyx, salmón y Wagyu, todos estos con costos elevados por su calidad.

De acuerdo a Medio Tiempo, en la página que menciona el estratega de Las Águilas, en Black Onyx, el corte New York cuesta 570 pesos 600 gramos, la picaña está en 450 por el mismo gramaje.

La Wagyu tiene un valor de 950 pesos por 200 gramos en corte rib-eye, 550 pesos el top sirloin, mientras que 900 pesos los 600 gramos de tenderloin. El salmón tiene un precio de 465 pesos el medio kilo.

Crítican a Miguel Herrera

El periodista Carlos Albert fue uno de los tantos usuarios que criticaron al técnico azulcrema, por presumir lujos innecesarios, luego de que muchos mexicanos viven tiempos difíciles por recortes de salarios, despidos, y otras situaciones lamentables, debido a la pandemia de coronavirus.

"No estoy tan convencido de este video que envía El Piojo Herrera. No es el momento de presumir ciertos aspectos y menos si son comerciales pagados. Por lo menos demuestran mal gusto y poco tacto y muy poca empatía, pero así es el Piojito".

Herrera no tardó en contestar y aseguró que no quería quedar bien con el periodista.

"No es quedar bien y no estoy pidiendo quedar bien contigo. Estoy apoyando a mis amigos restauranteros que siempre me han atendido espectacular y hoy están pasando un momento complicado. Te sugiero investigar antes de hablar porque nadie me pagó".