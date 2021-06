Revelan qué le dijo El Canelo Álvarez a Anderson Silva tras derrotar a Chávez Jr

"He sido un gran fan del Canelo por años. He seguido su carrera y amo el boxeo. Canelo es un caballero, muy respetuoso. Demostró su razón de ser como campeón hablando conmigo, felicitándome. Estoy muy feliz y no puedo creer que Canelo me haya halado. Estoy muy feliz", señaló Silva.