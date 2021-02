Revelan que a Maradona le ponían pastillas en su cerveza

Griselda Morel, psicopedagoga del hijo menor de Diego Armando Maradona, declaró ante las autoridades argentinas las situaciones que conocía previo a su muerte. De acuerdo a sus palabras, iba con Dieguito Fernando cuando visitaba a su padre y Milagro Rodríguez Monona, cocinera del pelusa, le confesó que uno de los custodios mezclaba sus pastillas con alcohol.

"Monona nos empezó a contar que por ejemplo, uno de los custodios, no dijo cual, le pisaba las pastillas y se las ponía en la cerveza para que no joda de noche. Como Diego no dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego. Todo era demanda de Diego. Si Diego se levantaba a las 9 de la mañana y pedía cerveza, se la daban", dijo Morel según informa Noticias Argentinas.

El Diego siempre líder

La psicopedagoga mencionó también que el astro argentino no quería ver a nadie y que en una de las ocasiones en donde lo encontró, estaba tan hinchado que no se le veía la cara. Además, aseguró que uno de los masajistas platicó con ella de esta situación y este respondió "sí, viste, porque no camina y puede hacer un edema cardiopulmonar y cagarse muriendo".

Con relación a la salud del Pelusa, comentó que en septiembre u octubre "era complicada por el tema del alcohol", ya que una vez un custodio estaba cocinando y "Charly tomando vino con Diego en la mesa de almuerzo. Verónica (madre de Dieguito) esperó a que Diego se vaya al baño y justo llegó un anestesista que le dio un suero mágico. Verónica habló con Charly y le dijo ¿por qué le daba vino? Que no tenía que dárselo. Éste le dijo que sólo era una copa y ella le dijo que no era su amigo, sino empleado. La casa de Diego siempre era una mugre, un asco, todo desordenado, la heladera revuelta".

Los golpes de Maradona

Griselda Morel explicó que Charly, quien era trabajador del mítico 10 argentino, le comentó que era algo normal que Maradona se cayera.

"Una vez Diego tenía como una quemadura en el omóplato hasta el intercostal. Charly decía que era normal que Diego se cayera, que estaba acostumbrado. Verónica le mandó a poner unas barandas de apoyo porque no se sostenía en el baño.

